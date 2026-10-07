Em clássico eletrizante, Vasco bate o Botafogo no Nilton Santos

Em um jogo digno de um clássico carioca, Botafogo e Vasco fizeram uma partida mais do que animada no Nilton Santos. Contudo, no apito final, a comemoração ficou do lado vascaíno. Com gols de Lescano e David, o Cruz-maltino venceu o Glorioso por 2 a 1 – que descontou com Alex Telles – e chegou à terceira vitória consecutiva pelo Brasileirão.
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Com o resultado, o Vasco chega aos 34 pontos e sobe para a 14ª colocação, encostando no próprio Botafogo. O Glorioso, com a derrota, segue estacionado na 13ª posição, com 35 pontos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais se aproximar.
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Vasco domina e sai na frente
Os 45 minutos iniciais no Nilton Santos foram de superioridade vascaína. Com mais posse de bola, o Vasco oportunidades de gol e fez o goleiro Gabriel Batista trabalhar em duas oportunidades, além de uma finalização de Cuiabano que tirou tinta da trave. A superioridade foi transformada em vantagem no placar aos 28 minutos, quando Bruno Duarte mostrou calma dentro da área e encontrou Lescano, como um elemento surpresa, para empurrar a bola para as redes do Glorioso.
O Cruz-maltino chegou a criar chances de dobrar a vantagem ainda no primeiro tempo, com um lindo chute de Colidio, que tinha um endereço certo no ângulo da meta alvinegra. Contudo, Gabriel Batista voou bonito e fez uma linda defesa. Ainda houve tempo para um pequeno susto, quando Bruno Duarte precisou ser substituído após choque com Ferraresi, onde o atacante vascaíno levou a pior com uma joelhada na altura do peito.
Segundo tempo eletrizante
Se alguém imaginava que o Vasco poderia iniciar o segundo tempo na retranca para segurar o resultado, se enganou. Logo aos seis minutos, David foi lançado em profundidade e tocou na saída de Gabriel Batista para anotar o segundo gol cruz-maltino. O terceiro por pouco não veio nos instantes seguintes, quando Santiago Sosa carimbou o travessão do Botafogo.
Para o Botafogo, a bola parada foi fundamental para descontar o placar e voltar para o jogo no Nilton Santos. Aos 15 minutos, em falta frontal, Alex Telles repetiu a dose do clássico diante do Fluminense, e com uma cobrança de falta magistral, acertou o ângulo de Léo Jardim para dar esperanças ao Glorioso no clássico no Nilton Santos.
Impedimento semiautomático vira protagonista
Após o gol de Alex Telles, o jogo se abriu de vez. De um lado, o Vasco querendo aproveitar os espaços para marcar o terceiro e matar o jogo. Do outro lado, o Botafogo se lançando ao ataque em busca do empate. E curiosamente, por ironia do destino, as duas coisas até aconteceram. O Vasco chegou a marcar o terceiro gol aos 29 minutos, com Thiago Mendes em jogada da bola aérea, mas o gol foi anulado pelo VAR com um impedimento milimétrico no semiautomático. O Botafogo, por sua vez, chegou a comemorar o gol de empate de Tiquinho Soares aos 39 minutos. Entretanto, o VAR entrou em ação mais uma vez e anulou o gol na tecnologia do impedimento semiautomático.
Nos minutos finais, quem ficou próximo de balançar as redes foi o Vasco. Gabriel Batista fez duas grandes defesas e evitou que o Cruz-maltino ampliasse o marcador. Alex Telles, em cima da linha, também evitou o pior. Contudo, os gols não feitos pelo Vasco não fizeram falta no apito final. Triunfo vascaíno no Nilton Santos.
Próximos compromissos
Assim, o Botafogo volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Fora de casa, o Glorioso visita o Coritiba, no Couto Pereira, no feriado de 12 de outubro, segunda-feira, às 16h (de Brasília). O Vasco, por sua vez, joga no sábado (10), em São Januário, quando recebe o Remo, às 18h (de Brasília).
BOTAFOGO 1×2 VASCO
Campeonato Brasileiro 2026 29ª Rodada
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 7/10/2026, às 20h30 (horário de Brasília)
Público: 23.596 presentes
Renda: R$ 801.180,00
Gols: Lescano, 28’/1ºT (0-1); David, 51’/2ºT (0-2), Alex Telles, 15’/2ºT (1-2)
BOTAFOGO: Gabriel Batista, Vitinho (Mateo Ponte, 35’/2ºT), Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Medina (Junior Santos, 12’/2ºT), Matheus Martins (Kauan Toledo, 24’/2ºT) e Ziyech (Kadir, 35’/2ºT); Artur Cabral (Tiquinho Soares, 30’/2ºT). Técnico: Tite
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 43’/2ºT), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Tchê Tchê, 20’/2ºT); Marino (Adson, 20’/2ºT), Colidio (Nuno Moreira, 43’/2ºT) e Bruno Duarte (David, 42’/1ºT). Técnico: Pedro Emanuel
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartão Amarelo: Ferraresi (BOT)
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