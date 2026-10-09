NBB: Brasília derrota Caxias-RS e está na final do Torneio de Abertura

Brasília Basquete não toma conhecimento do Caxias, vence por 85 x 56 e garante vaga na final do Torneio de Abertura NBB - (crédito: Yuri Reuters)

O Brasília Basquete segue invicto na pré-temporada 2026/27. A equipe da Capital venceu o Caxias por 85 x 56 e chegou a terceira vitória seguida no Torneio de Abertura do NBB. Com o triunfo, os extraterrestres garantem vaga na final da competição. O adversário será o vencedor da partida entre Minas x Flamengo, nesta sexta-feira (9/11), às 17h.

O time comandado por Dedé Barbosa passou com tudo pelo Grupo A do torneio. O Brasília venceu os três jogos e garantiu o primeiro lugar da chave. Triunfos contra Fluminense e Cruzeiro, anteriormente, levou a equipe da Capital à decisão do Torneio de Abertura do NBB, competição de pré-temporada.

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"Não faltou empenho. O Brasília está à nossa frente fisicamente. Viemos para continuar nossa preparação. Ficamos frustrados, mas está dentro do nosso objetivo. Vamos precisar dos meninos mais jovens, e eles estão tendo tempo de quadra" Isaac, segundo maior pontuador do Caxias

Mais uma vez, os destaques da larga vitória contra o Caxias foram os novos reforços de Dedé Barbosa. O ala Zú Jr. conseguiu manter a mesma média de 18 pontos nas três partidas. O atleta chegou ao Brasília na última janela de transferência e mostrou que será importante no plantel da equipe.

O novo pivô da time, também se destacou. O jogador fez quinze pontos e foi o líder em rebotes da equipe na partida, com sete. O argentino Martin Fernández e o bahamense Lathaniel Bastian mantiveram as boas médias de pontos e rebotes nos três jogos e são gratas surpresas do técnico Dedé Barbosa para a temporada.

"Treinador falou muito sobre a importância desse jogo. Entramos até um pouco desligados. Quando a gente coloca a nossa energia, somos o melhor time do campeonato. Queremos ganhar o título. Não me interessa o adversário na final. Vamos chegar amanhã e fazer nosso trabalho" Kauan Raymundo, pivô do Brasília Basquete

A final do Torneio de Abertura da NBB será neste sábado (10/10) no Ginásio Dona Salomé, em Belo Horizonte, às 19h30 com transmissão no canal oficial do Youtube da NBB. O Brasília inicia a temporada do Novo Basquete Brasil no dia 22 de outubro contra o Corinthians. Os extraterrestres ainda terão a Liga Sul-Americana de Basquete nesta pré-temporada, em Brasília, dos dias 16 a 18 desse mês.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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