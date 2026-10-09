Justiça determina liberação do Maracanã para Vasco x Boca Juniors

Depois de muita insistência, o Vasco conseguiu a liberação do Maracanã para o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) atendeu ao novo pedido do clube e determinou que a concessionária Fla-Flu Serviços S.A disponibilize o estádio para o duelo no próximo dia 20 de outubro. A decisão foi do desembargador Marco Antônio Ibrahim. Cabe salientar que ainda há possibilidade de recurso da concessionária no caso.

O magistrado reformou uma decisão inicial do desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita, que negou um pedido de tutela de urgência do clube. O Vasco, que tem até sábado para formalizar junto à Conmebol o local da partida, buscou desde a última semana uma decisão positiva da Justiça ainda dentro do prazo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além disso, o desembargador considerou que a segurança dos torcedores e do entorno do estádio deve prevalecer sobre as questões relacionadas à conservação do gramado. Ele também levou em conta a manifestação da Polícia Militar, que apontou o Maracanã como alternativa preferencial para o confronto. Assim como, as recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Procuradoria-Geral do Estado.

Leia mais: Verstappen confirma o retorno com pole para corrida sprint do GP de Singapura

"Diante da documentação trazida aos autos, parece correto afirmar que as condições de segurança dos torcedores e do entorno do estádio são mais relevantes que as filigranas agronômicas referentes ao gramado do Maracanã, data vênia", escreveu o desembargador.

Por fim, a decisão ainda ordena ao consórcio que "assegure ao Vasco as condições comerciais e operacionais equivalentes às oferecidas a Flamengo e Fluminense.