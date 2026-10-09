Verstappen confirma o retorno com pole para corrida sprint do GP de Singapura

Menos de uma semana após conquistar em Sepang sua primeira vitória do ano, Max Verstappen confirmou seu retorno à disputa pelas vitórias na F1 com a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio de Singapura, nesta sexta-feira (09/10), no circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen foi investigado pelos comissários por ter supostamente ultrapassado Lewis Hamilton sob bandeira amarela durante o Q1, mas não foi punido.

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O holandês parece embalado nesta fase da temporada, após sua vitória no domingo no Grande Prêmio do Bahrein, disputado no circuito malaio de Sepang devido à Guerra do Golfo.

"É sempre tudo muito apertado aqui em Singapura, então você força ao máximo que acha possível, raspando nos muros em alguns pontos", disse Verstappen.

Pendente de uma sanção

"Quando colocamos os pneus macios (para o Q3), notei que o carro estava um pouco mais ágil, mas não esperava isso", admitiu Verstappen, que nunca venceu em Singapura, onde as condições extremas de calor e umidade tornam este Grande Prêmio um dos mais desgastantes do ano para a parte física dos pilotos.

O tetracampeão mundial registrou o tempo de 1:31.156, 120 milésimos mais rápido que o britânico George Russell, que, a bordo de sua Mercedes, havia liderado a única sessão de treinos livres realizada antes desta classificação.

Russell, que largará do fundo do grid na corrida de domingo devido a uma punição pela troca de motor (penalidade que não se aplica à corrida sprint), reconhece o favoritismo de Verstappen: "Quem larga na pole position tem uma grande vantagem" em um circuito onde as ultrapassagens são muito difíceis, declarou o britânico.

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Logo atrás, na segunda fila do grid da corrida sprint (que será disputada no sábado, com apenas 21 voltas), estarão a Ferrari do monegasco Charles Leclerc e a McLaren do australiano Oscar Piastri.

Dificuldades para o líder do Mundial

O líder isolado do campeonato, o italiano Kimi Antonelli, que tem 84 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe na Mercedes, Russell, largará da 7ª posição, atrás de uma terceira fila no grid formada pelos britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari).

"Ainda há muito o que entender sobre a configuração. O carro é muito imprevisível e é muito difícil completar uma volta", declarou um pessimista Antonelli.

"Acho que será um fim de semana muito complicado. Não vejo de onde podemos tirar sete décimos" por volta, acrescentou.

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e os franceses Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine) completaram o Top 10 do grid.

O argentino Franco Colapinto ficou a menos de um décimo de segundo de entrar no Q3 e largará logo atrás de seu companheiro de equipe na Alpine, na 11ª posição.

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Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) largará da 14ª posição, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).