CBF divulga calendário do futebol masculino com paralisação na Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta sexta-feira (9/10), o calendário do futebol profissional masculino para a temporada de 2027. O planejamento para o ciclo 2026-2029 foi estruturado para adequar o calendário nacional à realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa, que será sediada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por exigência da entidade máxima do futebol mundial referente aos países-sede, as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, assim como a Copa do Brasil, serão completamente paralisadas durante o torneio feminino. A pausa nas principais competições nacionais será de 41 dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Já as Séries C, na qual o Distrito Federal será representado pelo Gama, e D sofrerão uma interrupção temporária durante a fase de grupos do Mundial (de 19 de junho a 10 de julho), período em que diversos centros de treinamento e estádios de clubes serão utilizados pelas seleções participantes.
O Campeonato Brasileiro da Série A terá início antecipado para o dia 27 de janeiro e se estenderá até 1º de dezembro, sem a realização de rodadas durante as Datas Fifa. O primeiro turno será disputado integralmente no primeiro semestre, e o returno, no segundo.
A Série B começará em 20 de março e terminará em 27 de novembro, com as disputas dos playoffs de acesso marcadas para os dias 23 e 27 do mesmo mês.
Mudanças na Copa do Brasil
A Copa do Brasil de 2027 ocorrerá entre 6 de janeiro e 5 de dezembro e reunirá 128 clubes. O torneio passará por alterações no formato de datas nas fases decisivas.
Os campeões estaduais de 2026 que não integrarem a Série A estrearão na segunda fase. Já as equipes da elite nacional seguem ingressando diretamente na quinta fase.
Para dar maior flexibilidade e evitar conflitos com as fases preliminares da Libertadores e os preparativos dos estádios para a Copa do Mundo Feminina, a quinta fase e as oitavas de final terão seus jogos distribuídos em quatro datas cada.
Além disso, seis datas da competição serão reservadas para fins de semana, incluindo os jogos decisivos das quartas de final até a grande final.
Abertura da temporada e torneios regionais
A abertura do calendário do futebol nacional ocorrerá no dia 24 de janeiro com a disputa da Supercopa Rei, em jogo único entre o campeão da Série A e o vencedor da Copa do Brasil.
As copas regionais (Copa do Nordeste, Copa Verde e o torneio Sul-Sudeste) serão realizadas entre 24 de março e 13 de junho.
Datas do calendário de 2027:
- Copa do Brasil: 6 de janeiro a 5 de dezembro
- Supercopa Rei: 24 de janeiro
- Série A: 27 de janeiro a 1º de dezembro
- Série B: 20 de março a 27 de novembro (playoffs em 23 e 27/11)
- Copas Regionais: 24 de março a 13 de junho
- Série C: 4 de abril a 31 de outubro (agora com 24 clubes)
- Série D: 4 de abril a 12 de setembro
Janelas de transferências internacionais:
- 1ª janela: 4 de janeiro a 2 de março
- 2ª janela: 19 de julho a 10 de setembro
Saiba Mais
- Esportes Verstappen confirma o retorno com pole para corrida sprint do GP de Singapura
- Esportes NBB: Brasília derrota Caxias-RS e está na final do Torneio de Abertura
- Esportes Djokovic sente cansaço e é eliminado em estreia no Masters 1000 de Xangai
- Esportes Sem treinador, Corinthians convoca técnico do sub-20
- Esportes Com Raphinha fora, Gabriel Jesus herda vaga no ataque do Barcelona
- Esportes Neymar chega a 10 gols no Brasileirão e lidera reação do Santos