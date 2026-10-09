CBF divulga calendário do futebol masculino com paralisação na Copa

Assim como neste ano, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro começará em janeiro - (crédito: Divulgação/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta sexta-feira (9/10), o calendário do futebol profissional masculino para a temporada de 2027. O planejamento para o ciclo 2026-2029 foi estruturado para adequar o calendário nacional à realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa, que será sediada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

Por exigência da entidade máxima do futebol mundial referente aos países-sede, as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, assim como a Copa do Brasil, serão completamente paralisadas durante o torneio feminino. A pausa nas principais competições nacionais será de 41 dias.

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Já as Séries C, na qual o Distrito Federal será representado pelo Gama, e D sofrerão uma interrupção temporária durante a fase de grupos do Mundial (de 19 de junho a 10 de julho), período em que diversos centros de treinamento e estádios de clubes serão utilizados pelas seleções participantes.

O Campeonato Brasileiro da Série A terá início antecipado para o dia 27 de janeiro e se estenderá até 1º de dezembro, sem a realização de rodadas durante as Datas Fifa. O primeiro turno será disputado integralmente no primeiro semestre, e o returno, no segundo.