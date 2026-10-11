Grêmio e Internacional ficam no empate e seguem no Z4 do Brasileirão

Grêmio e Internacional empataram em 1 x 1 na tarde deste domingo (11/10), na Arena do Grêmio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico Gre-Nal 455 manteve os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul afundados na zona de rebaixamento da competição nacional.
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Com a igualdade no placar, o time colorado chegou aos 32 pontos e permaneceu na 17ª colocação, perdendo no número de vitórias para o Corinthians, primeiro clube fora da degola. Por outro lado, o tricolor gaúcho alcançou 31 pontos e continuou estacionado no 18º lugar da tabela de classificação. Além disso, o resultado aliviou a situação de concorrentes diretos como Vasco e Botafogo, que sustentam três pontos de vantagem sobre a linha de perigo.
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Internacional aproveita falha na saída e abre o placar com golaço
O Internacional controlou a posse de bola no primeiro tempo e criou as primeiras oportunidades da partida em arremates venenosos de Vitinho. O Grêmio respondeu com finalização firme do ponta Francis Amuzu na grande área, parando em intervenção segura do goleiro Anthoni.
Contudo, a equipe comandada por Renato Portaluppi cometeu um erro capital na construção defensiva aos 32 minutos. O volante Mathías Villasanti perdeu a posse de bola em desarme preciso do centroavante Alerrandro na intermediária. O atacante Vitinho percebeu o goleiro Weverton adiantado e tocou por cobertura com extrema categoria para estufar as redes da Arena.
A torcida gremista protestou com arremesso de pipocas no gramado antes do intervalo diante da desorganização técnica do elenco mandante. O time da casa tentou responder em chutes travados de Cristián Pavón e Amuzu, mas a defesa colorada sustentou o bloqueio com os zagueiros Gabriel Mercado e Vitão. Dessa forma, os visitantes foram para os vestiários com vantagem mínima e administraram o clima inflamado na capital gaúcha.
Grêmio busca igualdade com Wallace e pressiona até o apito final
O técnico Renato Portaluppi colocou o atacante dinamarquês Martin Braithwaite e o colombiano Jaminton Campaz para acelerar o ritmo ofensivo gremista no segundo tempo. O Internacional assustou em contragolpe perigoso finalizado pelo lateral-esquerdo Alexandro Bernabei para defesa em dois tempos de Weverton.
Contudo, o Grêmio encontrou o gol do empate aos 27 minutos da etapa final em uma bola parada. O lateral Marlon cobrou falta fechada na grande área, Anthoni soltou a bola após bater roupa e o zagueiro Wallace aproveitou o rebote para empurrar para o fundo das redes.
Assim sendo, a pressão do time tricolor aumentou consideravelmente nos quinze minutos finais do confronto com cruzamentos constantes para a grande área adversária. Braithwaite cabeceou rente à trave colorada aos 36 minutos após levantamento de Danilo Barbosa.
Por fim, o Internacional reclamou de uma penalidade máxima não assinalada pela arbitragem nos acréscimos após dividida ríspida de Wallace na marca penal. O apito final sacramentou a divisão amarga de pontos entre os rivais, prolongando a angústia dos dois lados na luta contra o rebaixamento.
GRÊMIO 1×1 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro 30ª rodada
Data: 11/10/2026
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Gols: Vitinho, aos 32’/1ºT (INT); Wallace, aos 27’/2ºT (GRE).
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito (Enamorado, 16’/2ºT), Wallace, Kannemann e Marlon (Caio Paulista, 40’/2ºT); Danilo Barbosa (Gustavo Martins, 40’/2ºT), Villasanti e Krovinovic (Braithwaite, 16’/2ºT); Pavón, Amuzu (Tetê, 41’/2ºT) e Carlos Vinícius Técnico: Renato Gaúcho
INTERNACIONAL: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Aguirre (Félix Torres, 39’/2ºT); Villagra, Thiago Maia (Paulinho, 23’/2ºT), Alan Patrick (Bruno Henrique, intervalo) e Bernabei (Matheus Bahia, 38’/2ºT); Vitinho e Alerrandro (Carbonero, 14’/2ºT) Técnico: Eduardo Baptista
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Villasanti e Amuzu (GRE); Alan Patrick, Villagra e Bruno Henrique (INT).
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