Série B do Candangão 2026: saiba as datas e horários das semifinais

As datas dos jogos das semifinais da Série B do Campeonato do Distrito Federal estão definidas. Classificados na primeira fase, Legião, Taguatinga, Planaltina e Canaã disputam duas vagas de acesso à primeira divisão na temporada de 2027.

Protagonista da melhor campanha na etapa classificatória, o Canaã visitará o Planaltina no sábado (17), às 19h, no Estádio de Planaltina de Goiás. O confronto de volta está marcado para o dia 24 em local a ser definido pelo clube mandante. O Canaã utilizou a casa do Planaltina na fase classificatória, mas o palco ainda não está confirmado pelo clube.

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Segundo colocado na primeira fase, o Taguatinga medirá forças com o Legião em duelos de ida e volta. O primeiro será no Bezerrão neste sábado, às 15h30. O segundo confronto está confirmado para o Serejão, em Taguatinga, no próximo dia 24, às 10h.

O regulamento da segunda fase é simples: se o placar agregado das duas partidas terminar empatado a vaga será dos times com melhor campanha na primeira fase, ou seja, Canaã e Taguatinga têm a vantagem.

Saiba como foi a última rodada da 1ª fase

» Greval 0 x 3 Canaã

As partidas da última rodada foram realizadas ao mesmo tempo na tarde do último sábado (10). O Vento Forte superou o Greval por 3 x 0, no Estádio Abadião, e conquistou a liderança da primeira fase com 13 pontos. O Canarinho, que buscava a classificação, se despede do torneio. Os gols da vitória do Canaã foram marcados por Julim, ainda no primeiro tempo, e Marcos Vinicius e Thiago de Castro, ambos na segunda etapa.

» Legião 1 x 1 Taguatinga

Taguatinga e Legião disputaram o confronto que definiu, com um empate por 1 x 1, a segunda e a terceira posição, respectivamente, da zona de classificação. A partida foi disputada no Estádio Bezerrão, com o placar definido nos acréscimos. Patcholla abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo para o Legião, enquanto nos acréscimos do segundo tempo, Pedro Ryan, do time da Águia, deixou tudo igual. O Taguatinga concluiu a fase com os mesmos 13 pontos do líder Canaã, mas ficou atrás pelo terceiro critério de desempate, com um tento marcado a menos. O Leão Branco se manteve na terceira colocação com 10 pontos.

Luziânia 7 x 0 Candango

O Luziânia ainda contava com chances de classificação e quase conseguiu atingir sua meta. A equipe da Igrejinha enfrentou o lanterna do campeonato, Candango, e aplicou uma sonora goleada por 7 x 0. Charles, três vezes, Samuel Silva, China, Júlio Vinícius e Wallace marcaram para o triunfo do Azulão. Mesmo com a vantagem, o Luziânia não conseguiu ultrapassar o quarto colocado, Planaltina, por um gol no saldo. As duas equipes pontuaram sete na primeira fase. O Planaltina folgou na rodada e garantiu sua vaga na semifinal sem disputar a última rodada.

Semifinais

Ida - 17/10 (Sábado)

15h30 Legião x Taguainga

Estádio: Bezerrão, no Gama

19h Planaltina x Canaã

Estádio: Planaltina de Goiás

Volta - 24/10 (Sábado)

10h Taguatinga x Legião

Estádio: Serejão

15h30 Canaã x Planaltina

Estádio: A definir

*Com informações da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF)