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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ginastas russas têm entrada negada na Holanda para disputa de Mundial

Rússia prometeu recorrer a órgãos internacionais para reverter decisão

Angelina Melnikova, atual campeã no individual geral de ginástica artística, e uma das atletas russas barradas pela Holanda para o Mundial - (crédito: Loic VENANCE / AFP)
Angelina Melnikova, atual campeã no individual geral de ginástica artística, e uma das atletas russas barradas pela Holanda para o Mundial - (crédito: Loic VENANCE / AFP)

Três ginastas russas tiveram os respectivos vistos negados durante tentativa de entrar em Roterdã, na Holanda, para a disputa do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, entre 17 e 25 de outubro. Entre as atletas barradas, estava Angelina Melnikova, atual campeã no individual geral.  

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Segundo informações da emissora BBC, a Federação Russa de Ginástica fez duras críticas à decisão, a qual classificou como "discriminatória". Além disso, citou que a medida viola os princípios de igualdade das competições, e acusou as autoridades da Holanda de tentar deixar as "ginastas mais fortes" de fora do Mundial. 

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Em comunicado, a federação russa afirmou que notificou a Embaixada da Holanda em Moscou, capital do país do leste europeu. Em adição, garantiu que recorrerá da decisão junto à Federação Internacional de Ginástica (FIG) e ao Comitê Olímpico Internacional (COI). 

O episódio acontece em meio de esforços feitos pela Rússia para ser reintroduzida no âmbito esportivo após ter sido escanteada em 2022, após a explosão dos conflitos contra a Ucrânia. Outro fator que motivou as restrições foi a revelação de um esquema de doping protagonizado pelo país durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, no sul da Rússia. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 13/10/2026 16:33 / atualizado em 13/10/2026 16:41
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