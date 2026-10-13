Torcida do Vasco esgota ingressos para o Maracanã contra o Boca

A torcida cruzmaltina promete casa cheia na partida de volta contra o Boca Juniors - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Os torcedores do Vasco esgotaram rapidamente todas as entradas para o confronto decisivo diante do Boca Juniors (ARG), válido pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. O duelo está agendado para o dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Curiosamente, a expressiva marca de vendas ocorreu de forma simultânea à importante vitória jurídica do clube carioca, que obteve autorização judicial para realizar o espetáculo no Maior do Mundo. Embora a diretoria cruz-maltina prefira manter sob sigilo o total exato de bilhetes vendidos. Estimativas apontam que a carga comercializada oscila entre 60 mil e 65 mil unidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Anteriormente, no início da manhã desta terça-feira, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto proferiu a determinação que assegurou o direito do clube. Por outro lado, a medida ainda permite contestação legal por parte do Consórcio Fla-Flu, que administra o espaço.

Logo após a veiculação do parecer, tanto representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quanto o presidente da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. celebraram com entusiasmo o desfecho do caso. Enquanto isso, os dirigentes do Vasco optaram por não emitir posicionamentos oficiais sobre o assunto até o presente momento.