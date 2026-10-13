Cristiano Ronaldo declara amor à Arábia Saudita

O Al Nassr voltou a destacar a ligação de Cristiano Ronaldo com a Arábia Saudita nesta terça-feira (13), um dia depois de o atacante demonstrar empolgação com o país após a vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi Fargona, na Champions Asiática.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
LEIA MAIS: Benfica inaugura camarote de luxo que custa R$ 69 mil por temporada
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em uma publicação nas redes sociais, o clube saudita compartilhou um vídeo em que o português, de 41 anos, aparece com uma bandeira da Arábia Saudita sobre os ombros e se dirige ao público. Na gravação, CR7 declara: Sou português, mas pertenço ao Reino da Arábia Saudita.
A publicação ocorre em meio à repercussão dos gestos do jogador após a partida. A Federação Portuguesa de Futebol também se manifestou nas redes sociais. Na ocasião, destacou o gol marcado por Cristiano Ronaldo em meio à polêmica envolvendo sua saída da seleção nacional.
Saiba Mais
- Esportes Torcida do Vasco esgota ingressos para o Maracanã contra o Boca
- Esportes Ginastas russas têm entrada negada na Holanda para disputa de Mundial
- Esportes Morre Silvio Barsetti, um dos principais nomes do jornalismo esportivo
- Esportes TV flagra Vini Jr empurrando funcionário após expulsão em jogo do Real
- Esportes Arthur Cabral iguala a pior seca de gols pelo Botafogo
- Esportes Ídolos de Vasco e Boca se reencontram como presidente dos clubes