Cristiano Ronaldo declara amor à Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo está a 19 gols do milésimo na carreira - (crédito: Foto: Divulgação )

O Al Nassr voltou a destacar a ligação de Cristiano Ronaldo com a Arábia Saudita nesta terça-feira (13), um dia depois de o atacante demonstrar empolgação com o país após a vitória por 3 a 1 sobre o Neftchi Fargona, na Champions Asiática.

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Em uma publicação nas redes sociais, o clube saudita compartilhou um vídeo em que o português, de 41 anos, aparece com uma bandeira da Arábia Saudita sobre os ombros e se dirige ao público. Na gravação, CR7 declara: Sou português, mas pertenço ao Reino da Arábia Saudita.

A publicação ocorre em meio à repercussão dos gestos do jogador após a partida. A Federação Portuguesa de Futebol também se manifestou nas redes sociais. Na ocasião, destacou o gol marcado por Cristiano Ronaldo em meio à polêmica envolvendo sua saída da seleção nacional.