Sócio de Lamacchia promete "maior projeto da América do Sul" no Vasco

Mário Junqueira, dono da Almirante Participações, empresa em processo final de compra da SAF do Vasco, ressaltou o grande projeto para o clube. A empresa ainda segue trâmites finais, mas Junqueira confessou a existência de planos para a estrutura do clube e assumiu participação nas contratações da última janela.

O empresa ainda revelou que o torcedor "agradece" pela intenção de investimento. A compra da SAF ainda precisará ser acatada pelo Associativo do clube, em votação marcada para o dia 23 de outubro.

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"Ele (torcedor do Vasco) agradece. Ele agradece antecipadamente porque a gente quer investir. Eu que agradeço a eles por confiarem na gente e no nosso projeto que, eu já disse, vai ser o maior projeto da América do Sul. Acreditem nisso, porque vai ser bonito mesmo", declarou à "ESPN".

Mário Junqueira deu pistas sobre as melhorias pensadas para 2027. Na fala, o representante citou os principais focos para o futuro.

"Já temos alguns projetos visando o time do ano que vem, a base, o CT… Tem muita coisa que a gente planeja fazer. E já fizemos este ano, né? Porque, com a recuperação judicial, você pode fazer os empréstimos DIP. E nós conseguimos, com isso, graças ao belo scout do Vasco, trazer vários jogadores muito bons daqui. Estamos muito felizes em já conquistar isso, e ano que vem vai ser melhor ainda", completou.

Enquanto isso, dentro de campo, Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (13/10), às 21h30, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana.