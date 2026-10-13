Champions League: resumo do dia tem vitórias do Barcelona e do Arsenal

A segunda rodada da fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira com alto número de gols. Ao todo, foram 32 bolas na rede em nove partidas. Barcelona e Arsenal golearam e seguem com 100% de aproveitamento na competição. O Bayern de Munique sofreu na Noruega e empatou com o Viking. No San Siro, a Inter de Milão jogou mal e perdeu para o Club Brugge.
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O Barcelona segue como o time a ser batido nesta temporada. A equipe Blaugrana goleou o Galatasaray, em Istambul, e chega a 10 vitórias em 10 jogos até o momento. Após vencer o Feyenoord na primeira rodada por 5 x 1, agora, os catalães não tomaram conhecimento do time turco e ganharam por 4 x 1.
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O Galatasaray chegou a abrir o marcador com Batrakov e teve um gol anulado por impedimento na sequência. Entretanto, mesmo com a ausência de Raphinha por uma lesão muscular na coxa, o Barcelona conseguiu a virada. João Cancelo empatou ainda no primeiro tempo, mas Fermín López, Gordon e Adeyemi fecharam a goleada no Rams Park Stadyumu.
Os atuais vice-campeões europeus também seguem invictos na Champions League e chegam forte na temporada atrás do primeiro título do torneio. O Arsenal controlou a partida e goleou o Lille por 3 x 0, no Emirates Stadium. Timber, Eze e Saka fizeram os gols do triunfo dos Gunners. Equipe de Mikel Arteta chega aos seis pontos e lideram a fase de liga ao lado de Barcelona e Sporting. ]
Bávaros
Na Noruega, Bayern e Viking fizeram um jogo agitado. Mesmo com todo o favoritismo do time alemão, o resultado no fim ficou em 3 x 3. Os donos da casa abriram 2 x 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Stensness e Christiansen.
Porém, os bávaros viraram na etapa final. Harry Kane marcou duas vezes e Luís Díaz fez o tento da virada. Entretanto, a expulsão de Olise deixou caminho livre para o empate norueguês. Aos 45 minutos do segundo tempo, Haugen fez o terceiro gol do Viking e finalizou a partida empatada.
Italianos
Em pleno San Siro, o Club Brugge foi um visitante indigesto à Inter de Milão. Os belgas venceram por 4 x 3 e chegaram à primeira vitória na Champions League. O atacante alemão Nicolo Tressoldi marcou três vezes e viu Romeo Vermant garantir o triunfo no fim do jogo. Para os mandantes, Lautaro Martínez fez dois gols e Bonny marcou o outro, mas não foram suficientes para mudar o resultado.
No palco da final desta edição da Champions League, o Atlético de Madrid venceu o Manchester United com certa tranquilidade no Wanda Metropolitano. Pablo Barríos e Lookman marcaram no triunfo Colchonero. A expulsão do zagueiro Leny Yoro no segundo tempo ajudaram na primeira vitória da equipe espanhola no torneio.
Atual campeão italiano, o Napoli não começou bem na Champions League. A equipe perdeu as duas primeiras partidas do torneio e estão fora da zona de classificação para os mata-matas. Depois de sofer um revés para o Arsenal na estreia, os italianos perderam para o Villarreal na segunda rodada. Mesmo saindo na frente com Rrahamani, os donos da casa viraram com tentos de Mikautadze, Mouriño e Oluwaseyi.
Fechando a segunda rodada, o Leipzig venceu a primeira no torneio, contra o PSV, por 1 x 0 com gol de Brajan Grauda. Fora de casa, o Sporting conseguiu a segunda vitória seguida e briga na parte de cima da tabela na fase de liga. Os portugueses derrotaram o Lens, por 2 x 0, com gols de Luís Suárez e Doumbia. Por fim, o Sabah ganhou do Slavia Praga, em casa, por 2 x 0.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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