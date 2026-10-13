Champions League: resumo do dia tem vitórias do Barcelona e do Arsenal

A segunda rodada da fase de liga da Champions League começou nesta terça-feira com alto número de gols. Ao todo, foram 32 bolas na rede em nove partidas. Barcelona e Arsenal golearam e seguem com 100% de aproveitamento na competição. O Bayern de Munique sofreu na Noruega e empatou com o Viking. No San Siro, a Inter de Milão jogou mal e perdeu para o Club Brugge.

O Barcelona segue como o time a ser batido nesta temporada. A equipe Blaugrana goleou o Galatasaray, em Istambul, e chega a 10 vitórias em 10 jogos até o momento. Após vencer o Feyenoord na primeira rodada por 5 x 1, agora, os catalães não tomaram conhecimento do time turco e ganharam por 4 x 1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Galatasaray chegou a abrir o marcador com Batrakov e teve um gol anulado por impedimento na sequência. Entretanto, mesmo com a ausência de Raphinha por uma lesão muscular na coxa, o Barcelona conseguiu a virada. João Cancelo empatou ainda no primeiro tempo, mas Fermín López, Gordon e Adeyemi fecharam a goleada no Rams Park Stadyumu.

Os atuais vice-campeões europeus também seguem invictos na Champions League e chegam forte na temporada atrás do primeiro título do torneio. O Arsenal controlou a partida e goleou o Lille por 3 x 0, no Emirates Stadium. Timber, Eze e Saka fizeram os gols do triunfo dos Gunners. Equipe de Mikel Arteta chega aos seis pontos e lideram a fase de liga ao lado de Barcelona e Sporting. ]

Bávaros

Na Noruega, Bayern e Viking fizeram um jogo agitado. Mesmo com todo o favoritismo do time alemão, o resultado no fim ficou em 3 x 3. Os donos da casa abriram 2 x 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Stensness e Christiansen.

Porém, os bávaros viraram na etapa final. Harry Kane marcou duas vezes e Luís Díaz fez o tento da virada. Entretanto, a expulsão de Olise deixou caminho livre para o empate norueguês. Aos 45 minutos do segundo tempo, Haugen fez o terceiro gol do Viking e finalizou a partida empatada.

Italianos

Em pleno San Siro, o Club Brugge foi um visitante indigesto à Inter de Milão. Os belgas venceram por 4 x 3 e chegaram à primeira vitória na Champions League. O atacante alemão Nicolo Tressoldi marcou três vezes e viu Romeo Vermant garantir o triunfo no fim do jogo. Para os mandantes, Lautaro Martínez fez dois gols e Bonny marcou o outro, mas não foram suficientes para mudar o resultado.

No palco da final desta edição da Champions League, o Atlético de Madrid venceu o Manchester United com certa tranquilidade no Wanda Metropolitano. Pablo Barríos e Lookman marcaram no triunfo Colchonero. A expulsão do zagueiro Leny Yoro no segundo tempo ajudaram na primeira vitória da equipe espanhola no torneio.

Atual campeão italiano, o Napoli não começou bem na Champions League. A equipe perdeu as duas primeiras partidas do torneio e estão fora da zona de classificação para os mata-matas. Depois de sofer um revés para o Arsenal na estreia, os italianos perderam para o Villarreal na segunda rodada. Mesmo saindo na frente com Rrahamani, os donos da casa viraram com tentos de Mikautadze, Mouriño e Oluwaseyi.

Fechando a segunda rodada, o Leipzig venceu a primeira no torneio, contra o PSV, por 1 x 0 com gol de Brajan Grauda. Fora de casa, o Sporting conseguiu a segunda vitória seguida e briga na parte de cima da tabela na fase de liga. Os portugueses derrotaram o Lens, por 2 x 0, com gols de Luís Suárez e Doumbia. Por fim, o Sabah ganhou do Slavia Praga, em casa, por 2 x 0.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Cristiano Ronaldo declara amor à Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo declara amor à Arábia Saudita Esportes Torcida do Vasco esgota ingressos para o Maracanã contra o Boca

Torcida do Vasco esgota ingressos para o Maracanã contra o Boca Esportes Ginastas russas têm entrada negada na Holanda para disputa de Mundial

Ginastas russas têm entrada negada na Holanda para disputa de Mundial Esportes Morre Silvio Barsetti, um dos principais nomes do jornalismo esportivo

Morre Silvio Barsetti, um dos principais nomes do jornalismo esportivo Esportes TV flagra Vini Jr empurrando funcionário após expulsão em jogo do Real

TV flagra Vini Jr empurrando funcionário após expulsão em jogo do Real Esportes Arthur Cabral iguala a pior seca de gols pelo Botafogo