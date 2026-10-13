Netflix compra direitos da Copa do Mundo de 2030 na Espanha

Acordo garante exibição gratuita dos jogos da seleção espanhola, das semifinais e da final - (crédito: Foto: Divulgação / Fifa)

A Netflix garantiu os direitos exclusivos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha e em Andorra. O torneio será realizado em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos, e a plataforma exibirá ao vivo as 104 partidas da competição, que marcará os 100 anos da primeira edição do Mundial.

O acordo também prevê transmissões gratuitas na Espanha. De acordo com o anúncio da empresa, o público poderá assistir a pelo menos um jogo em sinal aberto a cada rodada. A seleção espanhola terá todas as suas partidas exibidas gratuitamente, assim como as duas semifinais e a final do torneio.

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O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, destacou a importância da edição de 2030 e afirmou que a entidade pretende ampliar o acesso dos torcedores à competição. A ideia, de acordo com ele, é permitir que o maior número possível de pessoas acompanhe a emoção do Mundial.

Dessa maneira, a negociação reforça a presença da Netflix no mercado de transmissões esportivas ao vivo. A empresa já havia adquirido os direitos das Copas do Mundo femininas de 2027 e 2031, que serão disputadas nos Estados Unidos e no Canadá.

Por fim, além do futebol, a plataforma vem ampliando seu catálogo esportivo com eventos de diferentes modalidades, incluindo NFL, MLB, WWE, grandes lutas de boxe e competições de artes marciais mistas.