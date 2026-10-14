Luiz Fux dá aula de jiu-jitsu no STF para crianças de projetos sociais

Quem vê a cara de bravo do ministro Luiz Fux nos embates no Supremo Tribunal Federal não vê o coração do magistrado ao ensinar crianças de projetos sociais de jiu-jitsu na capital nesta quarta-feira (14/10), no Centro de Treinamento da Secretaria de Polícia Judicial do STF.

O membro da Corte veste a faixa coral na modalidade, a segunda maior honraria do esporte, e concilia a vida na Supreme Corte com o esporte em cima dos tatames.

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Fux reuniu 45 crianças e adolescentes para ministrar a aula. O encontro foi chamado de "O jiu-jitsu como transformação social" e teve como objetivo aumentar a visibilidade do esporte e mostrar a importância da modalidade no contexto social. Também participaram do evento policiais judiciais e o secretário da Polícia Judicial do STF, Marcelo Schettini.

O jiu-jitsu (arte suave ou técnica da brandura) sempre fez parte da vida do ministro. Para Fux, a prática do esporte é diferencial para um bom trabalho dentro dos tribunais: "O Jiu-jitsu influi na vida das pessoas, tanto no plano pessoal quanto no profissional. Mas, acho que o fator mais importante do jiu-jitsu é que ele traz uma independência olímpica que é muito importante. Os juízes devem ter um conhecimento enciclopédico, uma nobreza de caráter e uma independência olímpica, fazer aquilo que acham certo, independentemente de haver uma divergência ou outra", disse à imprensa.

Luiz Fux participou outras vezes de projetos sociais com o intuito de aproximar a juventude ao esporte. Em 2024, por exemplo, o magistrado ministrou uma aula de jiu-jitsu para crianças no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O ministro também apresentou dicas de defesa pessoal para policiais do Batalhão de Operação Especiais (BOPE).

Além da vida no tatame, Luiz Fux é adepto do futebol. O magistrado é torcedor declarado do Fluminense e deve acompanhar ao jogo hoje (14/10), contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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