Goleador ex-Flu e ex-Cruzeiro adia aposentadoria e vai jogar a 3ª divisão

Walter é o novo reforço do América de Morrinhos para a Terceira Divisão do Campeonato Goiano, marcando seu retorno ao futebol goiano - (crédito: Reprodução/Instagram)

O atacante Walter acertou com um novo clube profissional poucos dias após indicar a intenção de encerrar a carreira. Aos 37 anos, o centroavante defenderá o América de Morrinhos na Terceira Divisão do Campeonato Goiano de 2026.

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A contratação foi oficializada na segunda-feira (12/10) pelas redes sociais da equipe goiana. Com a transferência, o atleta retorna ao futebol de Goiás e segue em atividade, apesar de ter sinalizado a aposentadoria para o fim da temporada.

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Declaração sobre aposentadoria

Em setembro, Walter falou abertamente a respeito do término de sua carreira. O jogador defendia o Cruzeiro de Itaporanga pela Segunda Divisão do Campeonato Paraibano e enfrentava uma sequência sem gols após três partidas disputadas.

O revés por 2 a 0 diante do Atlético de Santa Rita gerou frustração no centroavante, motivando o desabafo sobre seu futuro: "está na minha cabeça: eu só jogo esse ano aqui no Cruzeiro-PB. Depois daqui, eu não jogo mais".

Walter rescindiu o contrato com o clube paraibano pouco tempo depois do pronunciamento. A rescisão aumentou os indícios de encerramento da trajetória esportiva, mas o atleta optou por assinar com o time goiano.

Quinto clube na temporada

A chegada ao América de Morrinhos registra a quinta equipe de Walter no ano de 2026. Antes de fechar o acordo atual, o atacante acumulou passagens por outros quatro times do futebol nacional:

Atlético de Alagoinhas, da Bahia

Aquidauanense, de Mato Grosso do Sul

Tupy-GO, com quatro jogos na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano

Cruzeiro de Itaporanga, com três partidas disputadas

Walter não balançou as redes pelo Tupy-GO nem pelo Cruzeiro-PB. Agora, a equipe de Morrinhos pretende utilizar a experiência do atacante na busca pelos objetivos traçados para a Terceira Divisão.

Trajetória no futebol

Revelado pelo São José-RS, Walter ganhou projeção no cenário nacional com a camisa do Internacional entre os anos de 2008 e 2010. Em seguida, foi negociado com o Porto, de Portugal, retornando posteriormente ao Brasil.

No ano de 2012, o atacante atuou pelo Cruzeiro por empréstimo, somando 11 jogos e três gols marcados. Ao longo da carreira, o atleta também vestiu as camisas de Goiás, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-GO.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.