Na pressão, Galo vence o Coritiba e pula para o quinto lugar

Igor Gomes vibra com o gol que garantiu a vitória do Galo sobre o Coxa - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na base da pressão, o Atlético venceu por 1 a 0 o Coritiba, neste sábado (17), na Arena MRV, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na quinta colocação, com 50 pontos, mais vivo do que nunca por uma vaga na Libertadores. Já o Coxa, que foi vazado na competição pelo 11º jogo seguido, aparece em 12º lugar com 39 pontos.

Desde o início do jogo, o Galo buscou controlar as ações ofensivas diante da torcida, enquanto o Coxa procurou equilibrar a partida e dificultar a construção das jogadas dos mandantes. O Atlético teve mais posse de bola. No entanto, encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em gols e parou nas defesas do goleiro Pedro Morisco.

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O Galo levou perigo em cruzamento de Igor Gomes, que passou rente ao travessão, e também em finalizações de Cissé e Léo Duarte pelo alto. Na melhor chance atleticana, aos 33, Thiago Borbas aproveitou uma falha de Jacy e bateu da entrada da área, porém Morisco fez uma boa defesa.

Já o Coritiba, muito bem postado na defesa, tentou responder em um contra-ataque, aos 43, mas Lavega escorregou na hora de finalizar e facilitou a defesa de Gabriel Delfim.

Pressão do Galo no segundo tempo

Necessitando da vitória para seguir na cola da zona de classificação pata a Libertadores, o técnico Eduardo Domínguez promoveu mudanças para renovar o fôlego da equipe e sustentar a pressão.

Aos cinco minutos, Igor Gomes mandou um balaço dentro da área, mas Pedro Morisco fez uma defesa espetacular. O Coxa respondeu três minutos depois, com Paulo Roberto obrigando o goleiro Gabriel Delfim a fazer ótima defesa. No total comando do jogo, o Galo balançou a rede aos 11. Mas a arbitragem marcou impedimento de Pascini após receber passe de Natanael dentro da área.

Aos 32, a pressão atleticana, enfim, deu resultado. Victor Hugo lançou Natanael pelo lado direito. Ele cruzou para trás, nas costas da defesa, e achou Igor Gomes Livre, que bateu para vencer Pedro Morisco. O placar, porém, ainda poderia ter sido maior não fosse Pedro Morisco. Aos 44, ele fez uma defesa sensacional, na ponta dos dedos, depois de um chute colocado de Reinier.

ATLÉTICO MINEIRO 1 x 0 CORITIBA

Campeonato Brasileiro 31ª rodada

Data-Hora: 17/10/2026 (sábado), 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV , Belo Horizonte (MG)

Público: 25.085

Renda: R$ 1.226.342,86

Gols: Igor Gomes, 32’/2ºT (1-0)

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Renan Lodi (Pascini, 16/2ºT); Castaño (Pérez, 16/2ºT), Alexsander, Cissé (Victor Hugo, 28/2ºT) e Igor Gomes; Reinier (Thiago Borbas, intervalo) e Cuello (Alan Minda, 16/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.

CORITIBA: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez (Nicolas Fonseca, 34/2ºT), Thiago Santos e Josué; Pedro Rocha (Ocampo, 34/2ºT), Paulo Roberto e Lavega. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: não houve

Cartões Vermelhos: não houve