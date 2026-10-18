Fabi Alvim, Alison Mamute e Ary Graça entram para o Hall da Fama do vôlei

Duas vezes campeã olímpica, a ex-líbero Fabi Alvim destacou o altruísmo de sua posição durante o discurso em Massachusetts - (crédito: Reprodução/Instagram/Fabi Alvim)

O vôlei brasileiro ganhou três novos representantes no Hall da Fama da modalidade. A bicampeã olímpica Fabi Alvim, o campeão olímpico Alison Mamute e Ary Graça, ex-presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), foram homenageados neste sábado, em cerimônia realizada em Holyoke, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

A trajetória de Fabi foi um dos destaques da noite. Revelada no Rio de Janeiro, a ex-líbero construiu uma carreira de destaque na seleção brasileira e se tornou referência na posição. Ao relembrar o início da caminhada, ela falou sobre as dificuldades que enfrentou ainda na infância, quando jogar não era visto como uma escolha comum para meninas de seu bairro.

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"Naquela época, uma menina que escolhia brincar com bola no meio dos meninos causava estranheza. A minha trajetória era, por si só, improvável. O lugar de onde vim, as barreiras que enfrentei pela ausência de padrões a seguir no vôlei, tudo parecia dizer não. Mas, de alguma forma, o improvável virou meu combustível", contou.

Fabi também destacou como a função de líbero influenciou sua maneira de enxergar o esporte e a vida. Ao longo de duas décadas na posição, a jogadora teve papel importante nas conquistas da seleção, mesmo sem a responsabilidade de marcar pontos diretamente. Ela conquistou duas medalhas de ouro olímpicas e venceu a Superliga em dez oportunidades por clubes brasileiros.

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"Ser líbero é aprender na pele o verdadeiro significado do altruísmo. É entender o valor de servir. Em um esporte que vive e respira a contagem de pontos, passei 20 anos sem fazer nenhum e nunca, nem por um segundo, me senti menos importante por isso", afirmou. A ex-jogadora também disse que sua experiência nas quadras ajudou a formar quem ela é como mulher e mãe.

Outro brasileiro reconhecido foi Alison Mamute, campeão olímpico ao lado de Bruno Schmidt nos Jogos do Rio, em 2016, e medalhista de prata em Londres, em 2012, com Emanuel Rego. Conhecido pela força física e pela eficiência no bloqueio, o ex-jogador também conquistou títulos no circuito mundial de vôlei de praia. Para marcar a homenagem, deixou no Hall da Fama objetos usados na conquista do ouro olímpico em Copacabana.

"É motivo de muito orgulho estar aqui para receber esta homenagem e pensar que, a partir de hoje, estarei junto de tantos grandes nomes, de tantos brasileiros, que brilharam nas areias e nas quadras. É difícil entender o tamanho de tudo isso", disse Alison. Ele comparou a entrada no grupo a "zerar um jogo" e relembrou os desafios enfrentados durante os 24 anos de carreira.

Ary Graça completou a lista de brasileiros homenageados nesta edição. À frente da FIVB entre 2012 e 2024, o dirigente teve participação na administração internacional da modalidade. A cerimônia reuniu nove personalidades de diferentes áreas do vôlei, entre atletas, treinador, árbitro e representante do esporte paralímpico.

Entre os demais homenageados estão a norte-americana April Ross, campeã olímpica no vôlei de praia em Tóquio 2020, a russa Ekaterina Gamova, bicampeã mundial, e o cubano Yoel Despaigne, primeiro atleta de seu país a receber a honraria. O francês Laurent Tillie, técnico da seleção francesa campeã olímpica em Tóquio, o árbitro japonês Takashi Shimoyama e Denis Le Breuilly, ligado ao desenvolvimento do vôlei paralímpico, também passaram a integrar o Hall da Fama.