Fora de casa, Cruzeiro vence Grêmio de virada com três de Kaio Jorge

Em Porto Alegre, Grêmio e Cruzeiro fizeram um dos melhores jogos deste Brasileirão. Para azar dos mandantes, a Raposa foi quem saiu com um sorriso de orelha a orelha no apito final. Na Arena, o Cruzeiro venceu o Grêmio, de virada, por 4 a 2, com uma tarde mais do que inspirada de Kaio Jorge, autor de três gols. João Marcelo completou o placar para o time mineiro, enquanto Carlos Vinícius e Pavón marcaram os gols tricolores.
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Com o resultado, o Grêmio segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação, com 31 pontos. Já o Cruzeiro volta a entrar no G4, com 51 pontos, graças ao revés sofrido pelo Fluminense diante do Santos.
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Primeiro tempo eletrizante
De um lado, um time que luta contra o rebaixamento. Do outro lado, um time que briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. Ou seja, um jogo mais do que aberto na tarde deste domingo. O Cruzeiro foi quem teve a primeira grande chance, quando Arroyo experimentou de fora da área e Weverton fez uma defesaça. Apesar do susto, o Grêmio abriu o placar pouco tempo depois, quando Amuzu foi segurado na área por Zé Lucas e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Carlos Vinicius deslocou Otávio e colocou o Tricolor em vantagem.
Apesar do gol sofrido, o Cruzeiro não mudou a sua postura e continuou bem na partida. A vantagem do time gaúcho durou apenas cinco minutos, quando Kaio Jorge recebeu assistência de Matheus Pereira, girou em cima da marcação, e tocou na saída de Weverton, sem chances para o goleiro gremista. Após o empate, a Raposa seguiu em cima do Grêmio e esteve perto da virada. Gerson teve a chance de marcar o segundo, praticamente dentro da pequena área, mas acabou carimbando o travessão.
Melhor jogador do Grêmio no primeiro tempo na Arena, Pavón foi o responsável por colocar o Tricolor novamente na frente do placar. Na marca dos 40 minutos, a zaga do Cruzeiro afastou mal cruzamento vindo da esquerda e a bola sobrou à feição de Pavón. O argentino ajeitou o corpo e, com um lindo chute de esquerda, acertou o canto de Otávio para marcar o segundo gol tricolor.
Virada cruzeirense na Arena
O Cruzeiro não mudou de postura mesmo com a virada sofrida no final do primeiro tempo. Desse modo, os últimos 45 minutos de partida na Arena foram de um recital ofensivo da Raposa, com destaque para Kaio Jorge. No primeiro lance de perigo da etapa final, Matheus Pereira encontrou um lindo passe entre linhas e Kaio Jorge tocou na saída de Weverton para empatar.
A virada do Cruzeiro veio aos 15, quando Kaio Jorge foi lançado por William e ganhou na velocidade da marcação. O atacante tocou com categoria ao ficar frente a frente com o Weverton e marcou o terceiro, dele e do Cruzeiro.
Em desvantagem no placar, o Grêmio perdeu a cabeça e Kannemann foi expulso aos 28 minutos ao receber um cartão amarelo e fazer sinal de "roubo", flagrado pela arbitragem. Com um a menos, o Tricolor não conseguiu evitar o pior e o Cruzeiro marcou o quarto gol pouco depois. Aos 35, João Marcelo aproveitou bola aérea, dominou no peito e finalizou sem chances para Weverton. Triunfo celeste em Porto Alegre.
Próximos compromissos
O Cruzeiro abre a 32ª rodada do Brasileirão. Na próxima sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), a Raposa recebe o Remo, no Mineirão. Já o Grêmio entra em campo na segunda-feira (26), fora de casa, quando visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30.
GRÊMIO 2×4 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro 31ª rodada
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Data e hora: 18/10/2026, às 16h (horário de Brasília)
Público: 31.546 pessoas
Renda: R$ 1.638.336,99
Gols: Carlos Vinícius, 17’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 23’/1ºT (1-1), Pavón, 41’/1ºT (2-1), Kaio Jorge, 3’/2ºT (2-2), Kaio Jorge, 16’/2ºT (2-3), João Marcelo, 35’/2ºT (2-4)
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Renato Gaúcho.
CRUZEIRO: Otávio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Kannemann (GRE); João Marcelo, Matheus Pereira, Arroyo (CRU)
Cartão Vermelho: Kannemann (GRE)*
*expulso após fazer sinal de roubo ao levar um cartão amarelo.
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