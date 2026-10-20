Por Libertadores, Santos visa repetir na Vila força exibida fora de casa

Autor do gol de empate contra o Fluminense, Gabigol chegou aos 15 gols no Brasileirão e ocupa a terceira colocação na lista de artilheiros - (crédito: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

A virada sobre o Fluminense, no Maracanã, afastou por completo o risco de rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Ao atingir 45 pontos a sete rodadas do fim, o clube consolidou o ótimo momento que o faz ter a quarta melhor campanha do returno. Assim, a equipe de Cuca foca agora exclusivamente na briga por uma vaga na Libertadores. Para isso, surge um novo desafio: fazer a lição de casa, literalmente.

A arrancada no segundo turno se deve ao aproveitamento fora de casa. Se na primeira parte do campeonato o Peixe não venceu uma vez sequer longe da Vila Belmiro, no returno são seis vitórias em sete partidas como visitante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A única derrota foi para o Atlético-MG, quando sofreu dois gols nos acréscimos. No entanto, em casa os números são distintos. Em cinco jogos, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota – aproveitamento de 40%.

Na reta final, o Santos fará quatro jogos como mandante e três longe de seus domínios. Assim, melhorar os índices diante de sua torcida será decisivo para alcançar a meta de voltar a disputar a Libertadores após seis anos.

Santos terá confronto direto e clássico pela frente na Vila Belmiro

Após dois jogos consecutivos como visitante, o Santos fará duas partidas seguidas na Vila Belmiro. A primeira delas, no próximo sábado (24/10), será o confronto direto contra o Bahia, equipe que aparece logo acima do Peixe na classificação. Quatro pontos separam o Peixe, oitavo colocado, do adversário, o sétimo. Cinco dias depois, no mesmo estádio, haverá clássico contra o Palmeiras, vice-líder da competição.

Além dessas duas partidas, o Alvinegro ainda receberá Grêmio e Botafogo, dois clubes envolvidos na briga contra o rebaixamento. A partida contra os gaúchos pode acontecer no Morumbis, porém a transferência ainda não foi oficializada. Já como visitante, o Santos terá Bragantino, Coritiba e Vitória. Após a vitória sobre o Fluminense, o técnico Cuca admitiu alívio por não haver mais risco de rebaixamento e analisou o caminho pela frente.

Leia também: Santos evita leilão do CT Rei Pelé e garante concessão por 20 anos

Chegar agora faltando sete jogos e falar que não tem risco de rebaixamento, o torcedor fica super aliviado. Porque os últimos anos foram muito difíceis. Agora, vamos tentar galgar algo maior, uma Libertadores para coroar um ano que não foi ideal, mas que está em franca recuperação. Se ano que vem o Santos tiver um ano que está sendo o segundo semestre é tudo que o torcedor quer, declarou o treinador.

Neymar, Gabigol e reforços fazem Santos ganhar força

O crescimento do Santos no Brasileirão deve-se, primordialmente, à liderança técnica de Neymar unida à chegada de reforços e a eficiência de Gabigol. O camisa 10 foi protagonista em jogos-chave da arrancada, como contra Vasco, Corinthians, Flamengo e o próprio Fluminense. Por sua vez, Gabigol, autor do gol de empate no Maracanã, tem 15 gols e ocupa a terceira colocação na lista de artilheiros.

Ele (Gabigol) é uma referência para os jovens. Um Menino da Vila, apesar de ser um ídolo do Flamengo, tem o respeito de todos ali na Vila, do torcedor também. É um definidor de jogadas, um goleador e sai bem da área também. É um jogador inteligente, que tem boa visão de jogo. Temos explorado ele da melhor forma. Que ele não fique de costas, que venha de lado e com força vindo de trás. Ele é um jogador muito importante para nós, avaliou Cuca.

Nas últimas rodadas, os reforços que chegaram recentemente tiveram papel importante. Rodinei, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho participaram de lances decisivos. O ex-jogador do Vasco, que havia dado assistência para Gabriel no gol contra o Atlético-MG, fez seu primeiro com a camisa do Santos diante do Fluminense, um gol que garantiu o triunfo no Maracanã.

Chance de G5 inflar anima Santos por objetivo

O Santos está a seis pontos do Fluminense, clube que fecha o G5, grupo dos times que vão à próxima Libertadores. Porém, há boas chances de essa faixa aumentar, a depender do desfecho das Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Assim, o estirão pode chegar a G8, onde o Peixe já está. No entanto, para não ter de contar com essa conjuntura, o Peixe precisa repetir em casa o brilho como visitante.

Diante do Bahia, no sábado, às 21h, o Peixe voltará a atuar na Vila Belmiro após 16 dias. O último duelo foi o empate com o Flamengo, quando Neymar fez dois gols de pênalti e evitou a derrota para o líder. Aliás, esse foi o confronto que marcou o retorno do camisa 10 após mais de um mês longe devido a lesão muscular. Ademais, os oito gols do camisa 10 na competição saíram em jogos no estádio alvinegro.

Conquistar uma vaga na Libertadores é vital para o projeto do Santos na temporada 2027. Com dívida que supera R$ 1 bilhão, de acordo com o último balanço, o clube conta estar na competição para conseguir manter o elenco, incluindo Neymar. Além disso, haverá eleições presidenciais em dezembro. O atual mandatário, Marcelo Teixeira, ainda não confirmou se irá concorrer à reeleição. O desfecho do Brasileirão terá peso importante nisso.