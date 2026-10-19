UFMG: Veja as chances de título no Brasileirão, risco de Z4 e Libertadores

Os resultados desta rodada 31 do Brasileirão, com o líder Flamengo e o vice-líder Palmeiras vencendo seus jogos e abrindo vantagem na frente, deixaram ainda mais claro que apenas os dois brigam pelo título. Afinal, as equipes estão, respectivamente, com 67 e 66 pontos, abrindo uma distância ainda maior para o terceiro colocado, o Athletico-PR, que soma 53.
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Pelas contas do Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo tem 69,499% de possibilidade de conquistar o título novamente, após a conquista de 2025. Já o Palmeiras aparece com 30,494%. O Athletico-PR tem chances meramente matemáticas, praticamente improváveis, com 0,006%, enquanto o Cruzeiro aparece com apenas 0,001%.
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Flamengo – 69,499%
Palmeiras – 30,494%
Athletico-PR – 0,006%
Cruzeiro – 0,001%
Chances Libertadores
Em relação à Libertadores, o Departamento de Matemática mantém suas projeções considerando apenas o G-6. Mas é quase certo que, na próxima rodada, o cenário já passe a considerar o G-8, dependendo da confirmação dos finalistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Considerando o G-6, Flamengo e Palmeiras já garantiram presença na competição, mesmo que não sejam campeões. O Athletico-PR está acima dos 80% de chances de classificação. Quem perdeu força foi o Bahia, agora na casa dos 30%, enquanto o Santos teve uma subida importante, chegando a 7,6% após vencer o Fluminense no Rio de Janeiro.
Flamengo (classificado)
Palmeiras (classificado)
Athletico-PR -83.6%
Cruzeiro – 69.2%
Fluminense – 63.7%
Atlético-MG – 43.5%
Bahia – 30.5%
Santos – 7.6%
Bragantino – 0.90%
São paulo – 0.88%
Botafogo – 0.085%
Vitória – 0.042%
Coritiba 0.032%
Vasco – 0.010%
Risco de rebaixamento
Já em relação ao rebaixamento, a Chapecoense está com a queda praticamente confirmada: 99,99% de chances. O Remo segue firme no caminho de volta à Série B, com 97,2%. O Grêmio, que perdeu em casa, já se aproxima dos 80%, enquanto seu maior rival, o Internacional, vê o risco de queda chegar a 58,5%.
Esse percentual pode aumentar muito caso o Corinthians, primeiro time fora do Z-4, vença seu jogo contra o Vitória. Contudo, se o Timão perder a partida desta segunda-feira, será ele quem passará a a ser o quarto com maior risco de queda
Chapecoense – 99,9%
Remo – 97,2%
Grêmio – 77,7%
Internacional – 58,5%
Corinthians – 38,9%
Vasco – 11,0%
Mirassol – 7,6%
Vitória – 6,0%
Coritiba – 1,8%
Botafogo – 1,1%
Bragantino – 0,1%
São Paulo – 0,04%.
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