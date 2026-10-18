Santos vira sobre o Fluminense no Maracanã e mira o G5 do Brasileirão

O Santos virou sobre o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Após ficar atrás com gol de Castillo, o Peixe reagiu no segundo tempo e garantiu o triunfo com tentos de Gabigol e Philippe Coutinho. Com o triunfo, o time paulista soma 45 pontos, na oitava colocação, e sonha em colar no G5, enquanto o Tricolor segue com 51, mas cai para quinto.
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Na próxima rodada, a equipe carioca visita a lanterna Chapecoense, no sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá. O Peixe, por sua vez, jogará na Vila Belmiro, no mesmo dia, entretanto às 21h (de Brasília).
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Antes disso, os comandados do técnico Marcão voltarão suas atenções para a semifinal da Libertadores. Depois do revés por 2 a 1 no Maracanã, o Tricolor enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.
Argentino carimba
No primeiro lance de perigo dos donos da casa, Castillo foi certeiro. Afinal, depois de cobrança de escanteio, a defesa santista se atrapalha e a bola sobra para o atacante, que finalizou e superou Diógenes. Em seguida, Acosta faz bonita jogada e encontra Canobbio na área, mas a defesa adversária afastou o perigo no chute do uruguaio.
Após o tento tricolor, o Alvinegro Praiano cercou a área, com alguns cruzamentos. No entanto, o sistema defensivo do Fluminense conseguiu coibir as chegadas pelo lado.
Em rápida triangulação entre Lucho, Soteldo e Canobbio, o uruguaio finalizou por cima do gol. Do outro lado, o Santos tentou ser efetivo no contra-ataque com Everton Cebolinha. O camisa 7 recebeu na direita de Gabigol, girou sobre o adversário e bateu de direita na rede pelo lado de fora.
No fim da etapa inicial, os visitantes tiveram sua melhor chance. Assim, Coutinho serviu Neymar na entrada da área. O craque arriscou um chute colocado no canto, mas Fábio espalmou e fez boa defesa.
Peixe vira
Na volta do intervalo, o Peixe deixou tudo igual no placar. Afinal, Neymar tocou para para Rodinei, que cruzou rasteiro de primeira na entrada da área e encontrou Gabigol. O camisa 9 soltou a canhota sem qualquer chance de defesa para Fábio.
Na sequência, Gabigol encontrou Neymar dentro da área, mas Ignácio apareceu bem para desarmar o camisa 10. Enquanto o craque reclamava e pedia pênalti, Gabriel Bontempo foi mais rápido, recuperou a jogada e cruzou. Coutinho apareceu na sequência e desviou de cabeça para o fundo da rede.
Depois de quatro alterações de Marcão, o Fluminense se lançou ao ataque. Hulk recebeu em profundidade dentro da área, tentou a finalização, mas Diógenes abafou e fez a defesa.
Chances claras no fim
Rony, então, deixou Ignácio para trás e serviu Gabigol. O atacante demorou a finalizar e Renê salvou o Flu. Minutos depois, Gabriel Bontempo deixou Neymar na cara do gol, mas o craque isolou.
O Santos voltou a assustar em um contra-ataque rápido. Gabigol deixou Neymar na cara do gol, e o camisa 10 bateu colocado no canto, mas acertou a trave. No rebote, Rony teve o gol vazio à frente, mas preferiu dominar, cortar para dentro e soltar uma pancada. Fábio voou para fazer uma defesa espetacular e evitar o terceiro gol santista.
Por fim, Gabigol encontrou Rollheiser dentro da área com um excelente passe. O argentino bateu colocado de canhota, mas Fábio apareceu bem e fez uma grande defesa. No rebote, o atacante tocou para Oliva, que finalizou, mas mandou a bola para fora. Após cruzamento de Serna, Hulk subiu e tentou levar perigo, mas João Alencar salvou o Alvinegro Praiano.
FLUMINENSE 1 x 2 SANTOS
Brasileirão – 31ª rodada
Data e horário: 18/10/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Castillo 3’/1ºT (1-0); Gabigol 4’/2ºT (1-1); Coutinho 8’/2ºT (1-2)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Hércules, Nonato (Serna 31’/2ºT) e Lucho Acosta (Ganso 11’/2ºT); Soteldo (Savarino 11’/2ºT), Canobbio (Wesley Natã 11’/2ºT) e Castillo (Hulk 11’/2ºT). Técnico: Marcão
SANTOS: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo (João Alencar 39’/2ºT), Luan Peres e Álvaro Barreal (Rolheiser 41’/2ºT); Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Rony 27’/2ºT); Neymar (Rafael Gonzaga 41’/2ºT), Everton Cebolinha (Oliva 27’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Cuca
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Gizeli Casaril e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Canobbio e Savarino (FLU); Barreal (SAN)
Cartões Vermelhos: Não teve
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