Pedro e mais quem? Artilharia do Flamengo ganha novidade

Apesar do jejum de quatro jogos sem balançar as redes, Pedro lidera isolado a artilharia rubro-negra na temporada com 25 gols - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O ranking de artilharia do Flamengo na temporada 2026 mudou. Afinal, com seu golaço marcado diante do Bahia, no último domingo (18/10), em vitória por 3 a 0, em plena Arena Fonte Nova, o meia Lucas Paquetá chegou aos 13 gols no ano, ultrapassando Samuel Lino na lista.

Pedro segue soberano no ranking, já que possui 25 gols no ano e dificilmente será ultrapassado nos jogos restantes da temporada. A briga pela segunda posição em tal lista, no entanto, segue aquecendo.

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Como citado, Pedro reina no cômputo geral da temporada, com 25 gols, apesar da atual má fase. Já são, aliás, quatro jogos sem marcar pelo Flamengo. O camisa 9 é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, surgindo atrás apenas de Viveros (21), do Athletico.

Gabigol (15), do Santos, fecha o Top-3 da edição 2026. Samuel Lino, com nove, e Paquetá, com sete, são os outros goleadores do time carioca no Brasileirão. Na Libertadores, porém, a lista é diferente. Afinal, o artilheiro rubro-negro é Bruno Henrique, com cinco gols. De Arrascaeta, com quatro, e Paquetá, com três, fecham o Top-3 – Pedro só marcou duas vezes no torneio continental.

Três jogadores com 10+ gols

Agora somando todas as competições da temporada, Pedro lidera com 25, seguido por Lucas Paquetá (13) e Samuel Lino (12). Bruno Henrique e de Arrascaeta, com nove cada, aparecem logo atrás. Já Jorge Carrascal vem na sexta posição, com sete bolas nas redes adversárias.

Luiz Araújo e Jorginho marcaram quatro vezes cada, enquanto Erick Pulgar, Léo Pereira e Gonzalo Plata fecham a turma dos que já fizeram mais de um gol, com três cada. Cebolinha também fez três vezes, mas já saiu do clube (hoje, defende o Santos).

Por fim, a lista dos que marcaram apenas uma vez no ano. Evertton Araújo, Léo Ortiz, Nico De la Cruz, Varela e Danilo foram às redes uma única oportunidade em 2026. O mesmo vale para Lorran e Iago Teodoro, que já deixaram o clube. Por fim, Guilherme Gomes e Douglas Telles – ambos da base – fizeram durante a disputa do Campeonato Carioca.

Artilharia do Flamengo em 2026