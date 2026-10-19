Leonardo Jardim: "Quando se ganha é fácil ser treinador"

Leonardo Jardim dá instruções ao Flamengo durante o jogo com o Bahia - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Leonardo Jardim analisou a ótima vitória do Flamengo sobre o Bahia por 3 a 0. O resultado manteve o time mais uma rodada na liderança. Foi um dos melhores jogos do Rubro-Negro em 2026, já que o time teve muitas chances no primeiro [tempo]. Porém, não perdeu a pegada na etapa final, mantendo a dominância e conquistando um resultado muito importante na busca pelo título brasileiro. A coletiva foi muito descontraída, a ponto de Jardim, muito sorridente, sair com essa:

"Quando se ganha é fácil ser treinador. Quando tudo ocorre bem, todos ficam felizes."

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Jardim fez a sua análise do jogo, lembrando que o time mandou bem nos dois tempos, mas que ocorreram alguns erros defensivos que poderiam comprometer o resultado. Contudo, no fim, o time saiu sem levar gols e somando mais um grande resultado.

"A diferença do primeiro para o segundo tempo foi a eficácia. Perdemos as chances que tivemos no primeiro tempo. No segundo tempo, de quatro oportunidades, fizemos três gols. No primeiro tempo, fomos dominantes, mesmo enfrentando uma equipe de qualidade. Enfim, o Flamengo foi dominante nos dois períodos e mereceu vencer."

"Tivemos alguns erros defensivos, como o do Rossi, mas, felizmente, nossa linha defensiva não sofreu gols, e nossa equipe está de parabéns, pois o Bahia, em casa, normalmente faz gols."

Leonardo Jardim fala sobre a escolha por Carrascal

O treinador também comentou a escolha por Carrascal como titular na posição de Arrascaeta, em vez de Paquetá, e o motivo de tirá-lo logo após o primeiro gol, mesmo sendo o colombiano um dos melhores do Flamengo em campo. Aproveitou para lembrar que tem um elenco com muitas opções:

"O Carrascal é um jogador que vem fazendo bons jogos, jogava sempre pelos flancos, com alto rendimento. Hoje, jogou por dentro e ganhou o pênalti. Depois, tirei-o e entrou o Paquetá, que fez o gol. As opções são tomadas por razões estratégicas e físicas. Quando tomo decisões, busco o que é mais competitivo e procuro salvaguardar jogadores como o Paquetá, que começou no banco, pois consegue jogar em várias funções e entraria no lugar daquele que estivesse mais cansado. Ele foi importante, entrou no jogo e fez o terceiro gol. Mas quem não entra hoje pode jogar amanhã, e essa é nossa ideia. Não vale a pena jogar com jogadores a 50% e, felizmente, temos soluções para todas as posições", disse Jardim, usando mais um exemplo:

"Todos os jogadores são importantes, é bom que estejam disponíveis para o grupo. Com certeza, não somos somente 11. Hoje mesmo, Alex Sandro, com uma fadiga grande, não conseguia jogar, e Royal jogou, e nem sentimos dificuldade. Ele teve bom desempenho. Essa polivalência e capacidade de substituir os que não estão disponíveis são o que fazem nossa equipe forte."



