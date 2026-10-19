Cristiano Ronaldo é suspenso após deixar concentração de Portugal

Cristiano Ronaldo recebeu uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros (R$ 1.439,05 mil) por abandonar a concentração da seleção portuguesa antes do amistoso contra a Dinamarca, durante a última Data Fifa. A punição foi anunciada nesta segunda-feira (19/10) pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O atacante já estava suspenso preventivamente enquanto o caso estava sendo analisado.

Dessa maneira, a decisão considera que CR7 cometeu de forma intencional uma infração disciplinar prevista no regulamento da federação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mesmo assim, apesar da punição, o atacante poderá disputar os próximos compromissos de Portugal. Como o episódio ocorreu em 30 de setembro e a próxima partida da seleção está marcada apenas para 14 de novembro, o período de suspensão não deve impedir sua participação nos jogos contra a Dinamarca, em casa, e o País de Gales, em Cardiff, no dia 17.

Agora, a decisão sobre o retorno de Cristiano Ronaldo à equipe está nas mãos de Jorge Jesus. Ou seja, o treinador terá de definir se convocará o camisa 7 para os últimos compromissos da fase de grupos da Liga das Nações, em meio ao desentendimento entre os dois.