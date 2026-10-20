Cristiano Ronaldo é o mais bem pago do futebol mundial; veja ranking

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, ganha mais de R$ 1,5 bilhão por ano - (crédito: Al Nassr Saudi Club)

Um levantamento realizado pela revista norte-americana Forbes apontou o atacante português, Cristiano Ronaldo, como o jogador de futebol mais bem pago do mundo. De acordo com a relação, divulgada na segunda-feira (19/10), o homem-gol do Al-Nassr, da Arábia Saudita, tem vencimentos de US$ 300 milhões (R$ 1,503 bilhão) na temporada 2026/27.

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Atrás dele vem o argentino Lionel Messi. O camisa 10, atual jogador do Inter Miami (EUA), ganha salário de US$ 145 milhões (R$ 726,45 milhões). Quem completa o pódio é o atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, com rendimentos de US$ 100 milhões (R$ 501 milhões).

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O único brasileiro no top-10 é Vinicius Júnior, também da equipe da capital espanhola. Ele aparece em quinto, com US$ 76 milhões (R$ 380,76 milhões). A seleção ainda conta com nomes como Lamine Yamal, do Barcelona; Erling Haaland, do Manchester City; e o ex-Liverpool Mohamed Salah, do Trabzonspor (TUR). Os números consideram receitas geradas tanto dentro, quanto fora de campo.

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A publicação ressalta que, juntos, os 10 atletas mais bem pagos do mundo devem acumular US$ 942 milhões (R$ 4,719 bilhões) ao longo da temporada. Além disso, as estimativas consideram os montantes gerados antes do desconto de impostos e comissões de agentes.

Veja a lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes:

1º: Cristiano Ronaldo (Al Nassr e Portugal)



Ganhos estimados: US$ 300 milhões (R$ 1,503 bilhão)

Dentro de campo: US$ 250 milhões (R$ 1,2525 bilhão)

Fora de campo: US$ 50 milhões (R$ 250,5 milhões)

2º: Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)



Ganhos estimados: US$ 145 milhões (R$ 726,45 milhões)

Dentro de campo: US$ 70 milhões (R$ 350,7 milhões)

Fora de campo: US$ 75 milhões (R$ 375,75 milhões)

3º: Kylian Mbappé (Real Madrid e França)



Ganhos estimados: US$ 100 milhões (R$ 501 milhões)

Dentro de campo: US$ 70 milhões (R$ 350,7 milhões)

Fora de campo: US$ 30 milhões (R$ 150,3 milhões)

4º: Erling Haaland (Manchester City e Noruega)



Ganhos estimados: US$ 85 milhões (R$ 425,85 milhões)

Dentro de campo: US$ 60 milhões (R$ 300,6 milhões)

Fora de campo: US$ 25 milhões (R$ 125,25 milhões)

5º: Vinicius Jr. (Real Madrid e Brasil)



Ganhos estimados: US$ 76 milhões (R$ 380,76 milhões)

Dentro de campo: US$ 48 milhões (R$ 240,48 milhões)

Fora de campo: US$ 28 milhões (R$ 140,28 milhões)

6º: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)



Ganhos estimados: US$ 55 milhões (R$ 275,55 milhões)

Dentro de campo: US$ 35 milhões (R$ 175,35 milhões)

Fora de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)

7º: Sadio Mané (Al Nassr e Senegal)



Ganhos estimados: US$ 54 milhões (R$ 270,54 milhões)

Dentro de campo: US$ 50 milhões (R$ 250,5 milhões)

Fora de campo: US$ 4 milhões (R$ 20,04 milhões)

8º: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Ganhos estimados: US$ 45 milhões (R$ 225,45 milhões)

Dentro de campo: US$ 29 milhões (R$ 145,29 milhões)

Fora de campo: US$ 16 milhões (R$ 80,16 milhões)

9º: Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)



Ganhos estimados: US$ 42 milhões (R$ 210,42 milhões)

Dentro de campo: US$ 29 milhões (R$ 145,29 milhões)

Fora de campo: US$ 13 milhões (R$ 65,13 milhões)

10º: Mohamed Salah (Trabzonspor e Egito)

Ganhos estimados: US$ 40 milhões (R$ 200,4 milhões)

Dentro de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)

Fora de campo: US$ 20 milhões (R$ 100,2 milhões)