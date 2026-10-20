InícioEsportes
LUTO

Fisiculturista morre após desmaiar em palco durante competição

Britânico, Mateusz Chmura tinha 33 anos e participava de uma competição na Inglaterra ao sofrer mal-estar

O fisiculturista Mateusz Chmura, morto aos 33 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @pca_official)
O fisiculturista Mateusz Chmura, morto aos 33 anos - (crédito: Reprodução / Instagram / @pca_official)

Morreu, no último domingo (18/10), o fisiculturista inglês Mateusz Chmura, de 33 anos. O atleta morreu após sofrer um mal-estar em cima do palco, enquanto participava de uma competição na Inglaterra. A morte foi anunciada pela organização do torneio em que o atleta competia antes da morte, e também foi confirmada pela família, por meio das redes sociais. A causa não foi divulgada. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com o portal norte-americano Generation Iron, especializado em notícias do esporte em questão, Matuesz participava das finais da categoria Classic do Physical Culture Association (PCA). Apesar de ter sido atendido e socorrido por lá, foi levado a uma unidade de saúde em Telford, no centro-oeste do país, mas não resistiu. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a PCA lamentou a morte do atleta e desejou força aos familiares. Além disso, agradeceu os paramédicos presentes no processo de atendimento a Chmura.  

Na conta do próprio atleta nas redes, a esposa de Mateusz emitiu um comunicado para alertar fãs sobre uma vaquinha clandestina criada nas redes sociais para doar fundos à família. De acordo com a companheira, que não se identificou, o movimento foi criado sem a autorização e o consentimento dela. Além disso, afirmou ter lido cada um dos comentários carinhosos em apoio após a morte do marido. "Não consigo explicar o quão grata fico pelo carinho de todos vocês", escreveu. 

Saiba Mais

 

 

 

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/10/2026 21:00
x