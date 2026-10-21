Brasília recebe festival de xadrez com R$ 4 mil em prêmios

A organização espera reunir mais de 100 competidores; R$ 4 mil serão distribuídos em premiação - (crédito: Divulgação)

O Pátio Brasil Shopping recebe, em 24 de outubro, o 1º Festival de Xadrez, com disputas nas modalidades Rápido e Blitz. A organização espera reunir mais de 100 competidores. Ao todo, serão distribuídos R$ 4 mil em prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas. As inscrições estão abertas até o dia da competição, a R$ 60 por modalidade para o público-geral.

O festival é aberto a enxadristas do Brasil e do exterior. Para participar, é necessário ter cadastro na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) ou identificação da Federação Internacional de Xadrez (Fide) vinculada a outra federação. A organização recomenda a participação de crianças a partir dos seis anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação contará com mestres nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados está o Mestre Fide Luigy Lira, campeão brasileiro universitário de 2026 e morador de Brasília. Os resultados das competições serão encaminhados à CBX e à Fide para atualização dos ratings dos participantes.

O torneio de xadrez rápido começa às 14h. Serão seis rodadas para competições com até 36 participantes e sete rodadas se o número for superior a esse limite. A premiação está prevista para às 18h15.

O blitz começa às 19h30, com sete rodadas para torneios com até 30 participantes e nove rodadas acima desse número. A cerimônia de premiação será realizada ao término da competição.

As duas modalidades se diferenciam principalmente pelo tempo disponível para cada jogador pensar e realizar seus lances. No xadrez rápido, cada participante terá 10 minutos de tempo inicial, com acréscimo de cinco segundos por lance.

No blitz, as partidas são mais curtas: três minutos por jogador, com dois segundos adicionais a cada lance. O ritmo acelerado exige decisões rápidas e reduz o tempo para calcular as jogadas.

Cada modalidade distribuirá R$ 2 mil em dinheiro. Também haverá troféus para os três primeiros colocados na categoria Absoluto, para a campeã feminina e para os destaques das categorias Juvenil, até 20 anos, Under 15 e Under 12.

As medalhas serão destinadas aos competidores do quarto ao décimo lugar no Absoluto, aos destaques das faixas etárias acima de 50 e 60 anos e aos demais colocados previstos no regulamento, incluindo categorias femininas e de base.

O festival é organizado pelo árbitro da Fide Mestre Nacional Westerley B. Campos, pelo Mestre Nacional Ivo Pereira de Arruda Filho, diretor regional Centro-Oeste da CBX, e por José Augusto Oliveira, em parceria com o Pátio Brasil Shopping, a Federação Brasiliense de Xadrez e a CBX.

Inscrições

Por modalidade — Rápido ou Blitz

Até 24 de outubro: R$ 60





Combo Rápido + Blitz

Até 24 de outubro: R$ 100

Participantes com mais de 60 anos — por modalidade

3º lote: R$ 50

Participantes com mais de 60 anos — combo Rápido + Blitz

3º lote: R$ 60

Serviço



Evento: 1º Festival de Xadrez – Pátio Brasil Shopping

Data: 24 de outubro de 2026, sábado

Local: Pátio Brasil Shopping — SCS, Quadra 7, Bloco A, Asa Sul, Brasília

Programação: congresso técnico do Rápido às 13h; abertura às 13h30; partidas às 14h; premiação do Rápido prevista para 18h15; congresso técnico do Blitz às 19h15; partidas às 19h30

Premiação: R$ 4 mil em dinheiro, além de troféus e medalhas