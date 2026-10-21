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GESTÃO NO FUTEBOL

Corinthians lidera ranking de maiores dívidas entre clubes brasileiros

Estudo inédito revela que o Timão soma R$ 2,76 bilhões em débitos; veja lista completa com Atlético-MG, São Paulo e as dívidas de curto prazo

Apesar da paixão em campo, o Corinthians lidera a lista de clubes brasileiros com as maiores dívidas - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)
Apesar da paixão em campo, o Corinthians lidera a lista de clubes brasileiros com as maiores dívidas - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O Corinthians lidera o ranking dos clubes brasileiros mais endividados, somando R$ 2,76 bilhões em débitos. Os dados integram levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) sobre a situação financeira das equipes nacionais.

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O Atlético-MG ocupa a segunda posição com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que reúne R$ 2,45 bilhões. Botafogo, com R$ 2,01 bilhões, e Palmeiras, com R$ 1,58 bilhão, completam as cinco primeiras colocações da lista geral.

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As pendências corintianas concentram-se em duas categorias principais: obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos somam R$ 949 milhões, enquanto receitas antecipadas registram R$ 680 milhões. Juntas, atingem R$ 1,629 bilhão e compõem cerca de 59% do passivo total do clube.

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Dívidas de curto prazo

Nas contas de curto prazo, referentes a compromissos com vencimento em até 12 meses e valores não pagos, o Atlético-MG lidera com R$ 1,36 bilhão. O Botafogo soma R$ 1,35 bilhão e o São Paulo reúne R$ 1,04 bilhão. O Corinthians fica em quarto lugar, com R$ 980 milhões.

Situação de Palmeiras e Flamengo

Quinto colocado geral com R$ 1,58 bilhão em pendências, o Palmeiras apresenta cenário esportivo e financeiro equilibrado nas últimas temporadas. Do valor devido, R$ 653 milhões vencem a curto prazo. A principal categoria decorre de transferências de atletas, somando R$ 831 milhões após contratações como Vitor Roque, Paulinho e Jhon Arias.

O Flamengo ocupa o oitavo lugar geral com R$ 1,26 bilhão em dívidas, acumulando R$ 647 milhões a curto prazo. O endividamento com compras de atletas chega a R$ 497 milhões no clube carioca, equivalendo a aproximadamente 39% do montante total.

Ranking das dívidas totais

  1. Corinthians (R$ 2,76 bilhões)

  2. Atlético-MG (R$ 2,66 bilhões)

  3. São Paulo (R$ 2,45 bilhões)

  4. Botafogo (R$ 2,01 bilhões)

  5. Palmeiras (R$ 1,58 bilhão)

  6. Cruzeiro (R$ 1,36 bilhão)

  7. Internacional (R$ 1,27 bilhão)

  8. Flamengo (R$ 1,26 bilhão)

  9. Santos (R$ 1,23 bilhão)

  10. Vasco (R$ 1,10 bilhão)

  11. Fluminense (R$ 1,04 bilhão)

  12. Grêmio (R$ 936 milhões)

  13. Red Bull Bragantino (R$ 772 milhões)

  14. Vitória (R$ 408 milhões)

  15. Bahia (R$ 407 milhões)

  16. Athletico-PR (R$ 405 milhões)

  17. Coritiba (R$ 185 milhões)

  18. Chapecoense (R$ 174 milhões)

  19. Remo (R$ 37 milhões)

  20. Mirassol (R$ 11 milhões)

Ranking das dívidas de curto prazo

  1. Atlético-MG (R$ 1,36 bilhão)

  2. Botafogo (R$ 1,35 bilhão)

  3. São Paulo (R$ 1,04 bilhão)

  4. Corinthians (R$ 980 milhões)

  5. Palmeiras (R$ 653 milhões)

  6. Flamengo (R$ 647 milhões)

  7. Internacional (R$ 607 milhões)

  8. Grêmio (R$ 516 milhões)

  9. Fluminense (R$ 484 milhões)

  10. Santos (R$ 471 milhões)

  11. Cruzeiro (R$ 401 milhões)

  12. Vasco (R$ 385 milhões)

  13. Athletico-PR (R$ 244 milhões)

  14. Bahia (R$ 214 milhões)

  15. Vitória (R$ 192 milhões)

  16. Red Bull Bragantino (R$ 143 milhões)

  17. Coritiba (R$ 140 milhões)

  18. Chapecoense (R$ 28 milhões)

  19. Remo (R$ 21 milhões)

  20. Mirassol (R$ 11 milhões)

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/10/2026 18:26 / atualizado em 21/10/2026 18:26
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