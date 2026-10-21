Corinthians lidera ranking de maiores dívidas entre clubes brasileiros

Apesar da paixão em campo, o Corinthians lidera a lista de clubes brasileiros com as maiores dívidas - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O Corinthians lidera o ranking dos clubes brasileiros mais endividados, somando R$ 2,76 bilhões em débitos. Os dados integram levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) sobre a situação financeira das equipes nacionais.

O Atlético-MG ocupa a segunda posição com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que reúne R$ 2,45 bilhões. Botafogo, com R$ 2,01 bilhões, e Palmeiras, com R$ 1,58 bilhão, completam as cinco primeiras colocações da lista geral.

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As pendências corintianas concentram-se em duas categorias principais: obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos somam R$ 949 milhões, enquanto receitas antecipadas registram R$ 680 milhões. Juntas, atingem R$ 1,629 bilhão e compõem cerca de 59% do passivo total do clube.

Dívidas de curto prazo

Nas contas de curto prazo, referentes a compromissos com vencimento em até 12 meses e valores não pagos, o Atlético-MG lidera com R$ 1,36 bilhão. O Botafogo soma R$ 1,35 bilhão e o São Paulo reúne R$ 1,04 bilhão. O Corinthians fica em quarto lugar, com R$ 980 milhões.

Situação de Palmeiras e Flamengo

Quinto colocado geral com R$ 1,58 bilhão em pendências, o Palmeiras apresenta cenário esportivo e financeiro equilibrado nas últimas temporadas. Do valor devido, R$ 653 milhões vencem a curto prazo. A principal categoria decorre de transferências de atletas, somando R$ 831 milhões após contratações como Vitor Roque, Paulinho e Jhon Arias.

O Flamengo ocupa o oitavo lugar geral com R$ 1,26 bilhão em dívidas, acumulando R$ 647 milhões a curto prazo. O endividamento com compras de atletas chega a R$ 497 milhões no clube carioca, equivalendo a aproximadamente 39% do montante total.

Ranking das dívidas totais

Corinthians (R$ 2,76 bilhões) Atlético-MG (R$ 2,66 bilhões) São Paulo (R$ 2,45 bilhões) Botafogo (R$ 2,01 bilhões) Palmeiras (R$ 1,58 bilhão) Cruzeiro (R$ 1,36 bilhão) Internacional (R$ 1,27 bilhão) Flamengo (R$ 1,26 bilhão) Santos (R$ 1,23 bilhão) Vasco (R$ 1,10 bilhão) Fluminense (R$ 1,04 bilhão) Grêmio (R$ 936 milhões) Red Bull Bragantino (R$ 772 milhões) Vitória (R$ 408 milhões) Bahia (R$ 407 milhões) Athletico-PR (R$ 405 milhões) Coritiba (R$ 185 milhões) Chapecoense (R$ 174 milhões) Remo (R$ 37 milhões) Mirassol (R$ 11 milhões)

Ranking das dívidas de curto prazo

Atlético-MG (R$ 1,36 bilhão) Botafogo (R$ 1,35 bilhão) São Paulo (R$ 1,04 bilhão) Corinthians (R$ 980 milhões) Palmeiras (R$ 653 milhões) Flamengo (R$ 647 milhões) Internacional (R$ 607 milhões) Grêmio (R$ 516 milhões) Fluminense (R$ 484 milhões) Santos (R$ 471 milhões) Cruzeiro (R$ 401 milhões) Vasco (R$ 385 milhões) Athletico-PR (R$ 244 milhões) Bahia (R$ 214 milhões) Vitória (R$ 192 milhões) Red Bull Bragantino (R$ 143 milhões) Coritiba (R$ 140 milhões) Chapecoense (R$ 28 milhões) Remo (R$ 21 milhões) Mirassol (R$ 11 milhões)

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.