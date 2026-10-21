Corinthians lidera ranking de maiores dívidas entre clubes brasileiros

O Corinthians lidera o ranking dos clubes brasileiros mais endividados, somando R$ 2,76 bilhões em débitos. Os dados integram levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) sobre a situação financeira das equipes nacionais.
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O Atlético-MG ocupa a segunda posição com R$ 2,66 bilhões, seguido pelo São Paulo, que reúne R$ 2,45 bilhões. Botafogo, com R$ 2,01 bilhões, e Palmeiras, com R$ 1,58 bilhão, completam as cinco primeiras colocações da lista geral.
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As pendências corintianas concentram-se em duas categorias principais: obrigações trabalhistas, impostos e parcelamentos somam R$ 949 milhões, enquanto receitas antecipadas registram R$ 680 milhões. Juntas, atingem R$ 1,629 bilhão e compõem cerca de 59% do passivo total do clube.
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Dívidas de curto prazo
Nas contas de curto prazo, referentes a compromissos com vencimento em até 12 meses e valores não pagos, o Atlético-MG lidera com R$ 1,36 bilhão. O Botafogo soma R$ 1,35 bilhão e o São Paulo reúne R$ 1,04 bilhão. O Corinthians fica em quarto lugar, com R$ 980 milhões.
Situação de Palmeiras e Flamengo
Quinto colocado geral com R$ 1,58 bilhão em pendências, o Palmeiras apresenta cenário esportivo e financeiro equilibrado nas últimas temporadas. Do valor devido, R$ 653 milhões vencem a curto prazo. A principal categoria decorre de transferências de atletas, somando R$ 831 milhões após contratações como Vitor Roque, Paulinho e Jhon Arias.
O Flamengo ocupa o oitavo lugar geral com R$ 1,26 bilhão em dívidas, acumulando R$ 647 milhões a curto prazo. O endividamento com compras de atletas chega a R$ 497 milhões no clube carioca, equivalendo a aproximadamente 39% do montante total.
Ranking das dívidas totais
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Corinthians (R$ 2,76 bilhões)
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Atlético-MG (R$ 2,66 bilhões)
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São Paulo (R$ 2,45 bilhões)
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Botafogo (R$ 2,01 bilhões)
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Palmeiras (R$ 1,58 bilhão)
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Cruzeiro (R$ 1,36 bilhão)
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Internacional (R$ 1,27 bilhão)
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Flamengo (R$ 1,26 bilhão)
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Santos (R$ 1,23 bilhão)
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Vasco (R$ 1,10 bilhão)
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Fluminense (R$ 1,04 bilhão)
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Grêmio (R$ 936 milhões)
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Red Bull Bragantino (R$ 772 milhões)
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Vitória (R$ 408 milhões)
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Bahia (R$ 407 milhões)
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Athletico-PR (R$ 405 milhões)
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Coritiba (R$ 185 milhões)
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Chapecoense (R$ 174 milhões)
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Remo (R$ 37 milhões)
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Mirassol (R$ 11 milhões)
Ranking das dívidas de curto prazo
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Atlético-MG (R$ 1,36 bilhão)
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Botafogo (R$ 1,35 bilhão)
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São Paulo (R$ 1,04 bilhão)
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Corinthians (R$ 980 milhões)
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Palmeiras (R$ 653 milhões)
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Flamengo (R$ 647 milhões)
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Internacional (R$ 607 milhões)
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Grêmio (R$ 516 milhões)
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Fluminense (R$ 484 milhões)
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Santos (R$ 471 milhões)
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Cruzeiro (R$ 401 milhões)
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Vasco (R$ 385 milhões)
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Athletico-PR (R$ 244 milhões)
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Bahia (R$ 214 milhões)
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Vitória (R$ 192 milhões)
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Red Bull Bragantino (R$ 143 milhões)
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Coritiba (R$ 140 milhões)
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Chapecoense (R$ 28 milhões)
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Remo (R$ 21 milhões)
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Mirassol (R$ 11 milhões)
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.