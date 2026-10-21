Resultados da Champions: Bayern empata com Arsenal, e Real goleia

A terceira rodada da Champions League terminou nesta quarta-feira (21/10) com a disputa dos nove jogos. Agora, cinco equipes seguem com 100% de aproveitamento. Real Madrid, Real Betis e Aston Villa venceram e chegam aos nove pontos, ao lado de PSG e Liverpool.
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O Arsenal perdeu o 100% de aproveitamento, mas segue dentro da zona de classificação às oitavas de final. Em duelo de favoritos ao título europeu, a equipe inglesa visitou o Bayern de Munique, na Allianz Arena, e empatou por 2 x 2.
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O Arsenal abriu o placar no primeiro tempo, com Eberechi Eze. Davies empatou, e Harry Kane, de pênalti, virou o jogo. Porém, Declan Rice igualou o marcador no fim. O Bayern é o décimo quarto colocado e soma dois empates seguidos na Liga dos Campeões. Os Gunners seguem no G-8, com sete pontos.
O Real Madrid segue no caminho das vitórias na Champions. No Santiago Bernabéu, os comandados de José Mourinho golearam o Leipzig por 4 x 1. Mesmo com atuação apagada de Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappé e Diomande marcaram aos madridistas e colocaram a equipe na quarta colocação da fase de liga. Tidiam Gomis diminuiu aos almeães.
Outro espanhol na parte de cima da tabela, com nove pontos, é o Real Betis. O time de Sevilha fez uma partida protocolar em casa e venceu o Feyenoord por 1 x 0, com gol de pênalti marcado por Isco. Eles ocupam a quinta posição da fase de liga.
Fechando os times com três vitórias em três jogos, o Aston Villa escala à vice-liderança do torneio, atrás apenas do Paris Saint-Germain. O time inglês venceu o Viking, no Villa Park, por 3 x 1. Roos Barkley, Buendía e Heggheim (contra) marcaram a favor dos mandantes. Christiansen diminuiu aos noruegueses.
A terceira rodada foi satisfatória aos clubes italianos. Na terça-feira (20/10), Napoli e Roma venceram. Nesta quarta-feira, Como e Inter de Milão fecharam o dia com triunfos na Terra da Bota.
O Como, em sua primeira participação na história do torneio, não tomou conhecimento do tricampeão europeu Manchester United e goleou por 4 x 1 em casa. Com brilho do argentino Nico Paz, autor de dois gols e uma assistência, e do lateral esquerdo brasileiro Kaiki Bruno, que deu o passe para o quarto gol, os italianos chegam aos seis pontos e ocupam a nona colocação. Os Red Devils, por outro lado, estão na vigésima posição.
A Inter de Milão parecia se complicar e tropeçar pela segunda vez seguida no San Siro. O zagueiro Alessandro Bastoni foi expulso no começo do segundo tempo. Entretanto, o brasileiro Carlos Augusto marcou o tento da vitória por 1 x 0 sobre o Shakhtar Donetsk.
Outros resultados
O Sporting poderia manter a sequência de três vitórias e continuar no topo da tabela. No entanto, os portugueses foram superados pelo Lask Linz em casa, por 3 x 2, e caem para a décima segunda posição.
Na Bélgica, o Club Brugge fez bonito e conseguiu a segunda vitória seguida no torneio. Os donos da casa venceram o Lens por 3 x 0 e ocupam a décima primeira posição com seis pontos conquistados.
Por fim, mesmo jogando em casa, o Lille de Davide Ancelotti perdeu a terceira partida seguida e segue zerado na competição. O Galatasaray venceu de virada por 4 x 2, na França, e chegou à primeira vitória na Liga dos Campeões.
Resultados da terceira rodada
Terça-feira (20/10)
Sabah 1 x 2 Borussia Dortmund
Fenerbahçe 2 x 2 Slavia Praga
Stuttgart 1 x 1 Atlético de Madrid
Napoli 4 x 3 Bodo/Glimt
Roma 4 x 0 Slovan Bratislava
Porto 0 x 1 PSV
Liverpool 4 x 3 Villarreal
PSG 4 x 2 Barcelona
Manchester City 5 x 1 AEK Atenas
Quarta-feira (21/10)
Como 4 x 1 Manchester United
Lille 2 x 4 Galatasaray
Sporting 2 x 3 Lask Linz
Real Betis 1 x 0 Feyenoord
Bayern de Munique 2 x 2 Arsenal
Aston Villa 3 x 1 Viking
Club Brugge 3 x 0 Lens
Inter de Milão 1 x 0 Shakhtar Donetsk
Real Madrid 4 x 1 RB Leipzig
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