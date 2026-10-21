Brasil cresce, mas não chega ao pódio e finaliza Mundial de ginástica em 5º

O time brasileiro de ginástica artística finalizou o Mundial da modalidade disputado em Roterdã, na Holanda, com a quinta colocação. Nas provas derradeiras, disputadas nesta quarta-feira (21/10), as atletas brasileiras registraram crescimento, mas não chegaram ao pódio. Ainda assim, fecharam a participação entre as potências mundiais, e sem quedas.

Vice-campeã mundial em 2023 e bronze nos Jogos de Paris-2024, o time que foi a Roterdã, composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg, fechou a participação com 159,730 pontos.

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A vencedora foi a China. Para garantir a primeira colocação, a nação asiática derrubou hegemonia longeva dos EUA. As norte-americanas não perdiam um mundial desde 2010. Em terceiro veio o Japão. Esta foi a primeira apariação das japonesas entre as três primeiras posições em 60 anos. O trio, com o pódio, está garantido para os Jogos de Los-Angeles 2028.

O Brasil, enquanto isso, mantém a missão de garantir a vaga na próxima edição das Olimpíadas de verão. A nova tentativa virá no Mundial de 2027, em Chengdu, na China. A vaga para a competição do ano que vem só foi garantida após a classificação à decisão na Holanda. O Brasil foi o último a confirmar vaga na final.

Em Roterdã, apesar da ausência de medalhas, o time verde-amarelo, ainda assim, registrou conquistas. Venceu o Canadá, a potência Rússia, além da atual vice-campeã olímpica, a Itália.