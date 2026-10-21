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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Brasil cresce, mas não chega ao pódio e finaliza Mundial de ginástica em 5º

Apresentações foram finalizadas pelo time brasileiro sem qualquer queda por parte das atletas

Equipe brasileira de ginástica artística no Mundial da modalidade, em Roterdã, na Holanda - (crédito: MeloGym/CBG)
Equipe brasileira de ginástica artística no Mundial da modalidade, em Roterdã, na Holanda - (crédito: MeloGym/CBG)

O time brasileiro de ginástica artística finalizou o Mundial da modalidade disputado em Roterdã, na Holanda, com a quinta colocação. Nas provas derradeiras, disputadas nesta quarta-feira (21/10), as atletas brasileiras registraram crescimento, mas não chegaram ao pódio. Ainda assim, fecharam a participação entre as potências mundiais, e sem quedas. 

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Vice-campeã mundial em 2023 e bronze nos Jogos de Paris-2024, o time que foi a Roterdã, composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis e Sophia Weisberg, fechou a participação com 159,730 pontos.  

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A vencedora foi a China. Para garantir a primeira colocação, a nação asiática derrubou hegemonia longeva dos EUA. As norte-americanas não perdiam um mundial desde 2010. Em terceiro veio o Japão. Esta foi a primeira apariação das japonesas entre as três primeiras posições em 60 anos. O trio, com o pódio, está garantido para os Jogos de Los-Angeles 2028.  

O Brasil, enquanto isso, mantém a missão de garantir a vaga na próxima edição das Olimpíadas de verão. A nova tentativa virá no Mundial de 2027, em Chengdu, na China. A vaga para a competição do ano que vem só foi garantida após a classificação à decisão na Holanda. O Brasil foi o último a confirmar vaga na final. 

Em Roterdã, apesar da ausência de medalhas, o time verde-amarelo, ainda assim, registrou conquistas. Venceu o Canadá, a potência Rússia, além da atual vice-campeã olímpica, a Itália. 

 

 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 21/10/2026 19:23 / atualizado em 21/10/2026 19:24
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