Vitória e Athletico empatam em duelo equilibrado pelo Brasileirão

Em um confronto equilibrado no Barradão, Vitória e Athleitco-PR empataram por 1 a 1 pela 32ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, Gilberto abriu o placar para os visitantes, enquanto Renato Kayzer deixou tudo igual. Com o resultado, o Leão foi a 38 pontos, na 13ª colocação, enquanto o Furacão soma 54, em quarto.
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Na próxima rodada, o Furacão visita o Grêmio, em Porto Alegre, dia 29 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília). O Leão da Barra, por sua vez, entra em campo no sábado (31), diante do Coritiba, às 16h (de Brasília), no Couto Pereira.
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Fortes emoções
Na primeira jogada de perigo da partida, Mateus Silva cobrou falta pelo lado direito e encontrou Matheuzinho na área. Assim, o jogador subiu para cabecear e estufou a rede. No entanto, o árbitro assinalou a irregularidade, pois Luan Cândido estava em impedimento. Erick, por sua vez, fez um lançamento para Kayzer, que chutou, mas Mycael salvou.
Pelo lado do Furacão, Gilberto insistiu e ganhou da marcação. O lateral, então, cruzou para João Cruz, que tentou de voleio, entretanto Britez atrapalhou e facilitou a vida de Lucas Arcanjo. Em cruzamento de Esquivel, Viveros escorou de cabeça para Gilberto completar e abrir o placar. O árbitro aguardou a revisão e confirmou o tento.
Quatro minutos depois, Brítez aproveitou o escanteio para o Vitória e deu um casquinha. A bola sobrou para Renato Kayzer, que dividiu com Luiz Gustavo e empatou a partida. Em outro momento, Baldini roubou a bola e tocou para João Cruz, que logo acionou Leozinho, mas a defesa do Leão afastou. No último lance, Kayzer cabeceou no travessão.
Equilíbrio e igualdade no placar
Na volta do intervalo, João Cruz cobrou escanteio, mas a defesa do Vitória cortou. Esquivel, então, aproveitou sobra para cruzar rasteiro, porém a bola passou em frente ao gol, visto que Gilberto não alcançou.
O Athletico, então, fez boa jogada e também assustou. Gilberto acionou Jadson pelo lado direito. O volante tocou para Luiz Gustavo, que fez boa jogada individual, mas a finalização foi para fora.
A partir disso, o confronto ficou mais equilibrado e com muita transpiração. Disputas intensas de bola, mas sem grandes e reais chances de gol. Por fim, Lucas Silva recebeu passe na entrada da área pelo lado esquerdo e chutou cruzado para boa defesa do arqueiro Mycael.
VITÓRIA 1 x 1 ATHLETICO
Campeonato Brasileiro 32ª rodada
Data-Hora: 24/10/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Gols: Gilberto 24’/1ºT (0-1); Kayzer 28’/1ºT (1-1)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Matheus Silva (Walace – intervalo), Britez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Emanuel Martínez e Matheuzinho (Pochettino 34’/2ºT); Tarzia (Lucas Silva 21’/2ºT), Erick (Alex Bruno 41’/2ºT) e Kayzer (Fabri 37’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
ATHLETICO: Mycael; Bruno Baldini (Kauã Alemão 34’/2ºT), Aguirre e Esquivel; Gilberto, Luiz Gustavo (Portillo 34’/2ºT), Jadson, João Cruz (Zapelli 25’/2ºT) e Mendoza; Leozinho (Dudu 34’/2ºT) e Viveros (Jorge Rivaldo 49’/2ºT). Técnico: Odair Hellmann
Árbitro: André Luiz Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Cartões Amarelos: Tarzia e Luan Cândido (VIT); Jadson, Bruno Baldini, Gilberto e Luiz Gustavo (CAP)
Cartões Vermelhos: Marinho (VIT), aos 49?, do segundo tempo
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