Francês: Monaco se recupera e busca empate diante do Lille

Monaco e Lille empataram em 1 a 1 no clássico da manhã deste domingo (25), pela nona rodada do Campeonato Francês. Após sair em desvantagem no placar, a equipe de Filipe Luís conseguiu dar a volta por cima, ficou em vantagem numérica e ainda teve chance de virar a partida.

O empate mexeu significativamente na parte de cima da tabela do Campeonato Francês. Isso porque o Lille assumiu a liderança da competição, e o Monaco colou na segunda colocação, ambos com 15 pontos. A equipe de Ancelotti fica à frente devido ao saldo de cinco gols contra quatro do time de Filipe Luís. O Lyon soma 14 e fecha o G3.

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O Lille retorna aos gramados na sexta-feira (30), em Pierre-Mauroy, às 17h05 (de Brasília), pela nona rodada do Francês. Já o Monaco vai a Jean-Bouin encarar o Paris FC no domingo (1), às 13h15.

Lille larga melhor

A equipe de Davide Ancelotti contou com o talento da família Mbappé para largar na frente na casa do adversário e fazer valer a superioridade. Mesmo atuando sob seus domínios, o Monaco encontrou dificuldades de se impor durante a etapa inicial, enquanto o Lille soube aproveitar suas poucas chances para ser efetivo.

O gol do Lille saiu em um momento em que o jogo estava bem morno, mais concentrado no meio de campo e sem qualquer chance clara. Até que o Monaco errou na saída de bola e os visitantes aproveitaram a defesa desmontada para avançar pela esquerda com Diaoune, que deu um belo passe no meio de dois defensores para acionar Ethan. Mbappé, então, bateu colocado na saída de Hradecky para abrir o placar aos 23 minutos.

Depois do gol, o Monaco tentou intensificar o volume ofensivo, mas seguia esbarrando na boa atuação defensiva do adversário. A partida se desenhou assim até o apito final.

Monaco reage após mudanças

Diante das dificuldades, o técnico Filipe Luís promoveu duas mudanças ainda no intervalo. Tirou Zakaria e Coulibaly para as entradas de Diop e Abline, respectivamente. As substituições surtiram efeito desde o primeiro minuto, e o Monaco passou a se concentrar mais no campo ofensivo.

O problema do Monaco passou a ser outro na primeira metade do tempo complementar: chutar a gol. Com mais chegadas ao ataque, a equipe de Filipe passou boa parte da etapa pecando no último passe e na eficiência, mas com mais domínio do jogo.

Em meio à blitz na área, o Monaco ainda contou com uma ajudinha extra após Nianzou receber cartão vermelho. O lateral chegou de sola em Brunner e acabou expulso direto, quando o cronômetro ainda marcava 20 minutos. Com isso, a pressão intensificou e finalizou três vezes até conseguir o empate, aos 28?.

Diop recebeu na esquerda e levantou na área. Bem colocado, Brunner tenta encostar na bola para desviar de Özer e, apesar de não conseguir, engana o goleiro do Lille para empatar o jogo. Dois minutos depois, o Monaco ainda teve chance de ampliar o resultado e sustentou a pressão até o fim. Aos 37?, chegou a pedir pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.