Botafogo sofre terceira derrota com Tite e segue sob desconfiança

Botafogo sofreu a terceira derrota sob o comando de Tite - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo ainda não se encontrou sob o comando de Tite. O Glorioso deixou a desejar mais uma vez e perdeu para o Internacional por 3 a 0, neste último sábado (24/10), no Beira-Rio, pela 32ª rodada do Brasileirão, e segue em estado de alerta na luta contra o rebaixamento. Dessa forma, foi a terceira derrota em cinco jogos com o novo treinador.

Tite estreou no comando do Botafogo na derrota diante do Mirassol por 2 a 0, fora de casa, em 19 de setembro. Mais de um mês depois, contudo, o Alvinegro ainda não se conectou com o novo treinador. Desde a chegada dele, foram cinco jogos, três derrotas, um empate e apenas uma vitória (contra a lanterna Chapecoense por 1 a 0).

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Tite ainda busca soluções. A principal missão, aliás, é recuperar a confiança do time. Até o momento, porém, não conseguiu. Em cinco jogos no comando, o Botafogo sofreu nove gols e marcou apenas três gols, com média inferior a um gol marcado por partida. No ataque, já testou Arthur Cabral, Danilo Pereira e Tiquinho Soares, mas ainda sofre com a falta de confiança dos centroavantes.

Com a derrota, o Botafogo continuou em 11º lugar com 39 pontos. Somente com o Brasileirão pela frente até o fim do ano, o Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão, pela 33ª rodada. Com risco, mesmo pequeno, de rebaixamento, o Alvinegro encara mais um adversário que luta contra o Z4.



