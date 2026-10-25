Corinthians amarga sua maior sequência sem vitórias no século

Corinthians sofre virada do Vasco na reta final em São Januário - (crédito: Foto: Agência Corinthians)

Ao perder por 3 a 2 de virada para o Vasco neste sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não conseguiu impedir um recorde negativo. Afinal, passa a amargar sua maior série sem vitórias no século 21. O Timão não sabe o que é triunfar há 11 partidas. A sequência, aliás, teve início em 23 de agosto, no revés por 2 a 1 para o Coritiba, fora de casa.

De lá pra cá, a equipe alvinegra acumulou nove derrotas e dois empates. Além disso, foram 11 gols marcados e 21 sofridos, com aproveitamento apenas de 6,06% ao levar em consideração também partidas válidas pela Libertadores.

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Dos últimos 30 pontos disputados no Brasileirão, aliás, a equipe alvinegra somou apenas um no empate frente ao Vitória na rodada anterior. O revés pra o Cruz-Maltino foi, portanto, o nono nas últimas dez partidas. Em 17º lugar, os comandados de Clarence Seedorf ainda podem ser superados na rodada pelo Grêmio, caso os gaúchos superem o Coritiba na segunda-feira.

A marca atual de 11 jogos sem vencer supera, assim, a de uma temporada que culminou com o rebaixamento para a Segunda Divisão em 2007. A saber, naquela edição, o Timão registrou seis empates, quatro derrotas e aproveitamento de 20% entre 16 de junho e 1º de agosto, em sua totalidade pela competição nacional.

Os 11 jogos do Corinthians sem triunfos em 2026

1. Derrota por 2 a 1 para o Coritiba (23/8, pelo Brasileirão)

2. Derrota por 1 a 0 para o Santos (30/8, pelo Brasileirão)

3. Derrota por 2 a 1 para a Chapecoense (06/09, pelo Brasileirão)

4. Empate por 1 a 1 com o Estudiantes (09/09, pela Libertadores)

5. Derrota por 2 a 1 para o Flamengo (13/09, pelo Brasileirão)

6. Derrota por 1 a 0 para o Corinthians (16/09, pela Libertadores)

7. Derrota por 3 a 1 para o Fluminense (20/09, pelo Brasileirão)

8. Derrota por 2 a 1 para o Internacional (07/10, pelo Brasileirão)

9. Derrota por 4 a 1 para o Palmeiras (11/10, pelo Brasileirão)

10. Empate por 1 a 1 com o Vitória (19/10, pelo Brasileirão)

11. Vasco 3×2 Corinthians (24/10, pelo Brasileirão)



