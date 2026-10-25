Daniil Medvedev busca a virada e conquista ATP 250 de Almaty

O russo Daniil Medvedev conquistou o 25º título de sua carreira neste domingo (25/10), ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili, de virada, no ATP 250 de Almaty, do Cazaquistão. Atual número 5 do mundo, o tenista de 30 anos buscou a virada diante do adversário, em um duelo que teve 1h50 de duração.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com 2 sets a 1 no placar, as parciais do confronto terminaram em 6/7, 6/1 e 6/3. Esse foi o quarto título do tenista na temporada. Em setembro, ele faturou o ATP 250 de Hangzhou, na China; em fevereiro levou o Dubai Duty Free Tennis Championships, nos Emirados Árabes Unidos; e o Brisbane International, em janeiro, na Austrália.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Medvedev também alcançou um feito inédito na carreira ao conseguir manter um título pela primeira vez. No ano passado, ele derrotou o francês Corentin Moutet na grande decisão. Além disso, se tornou o primeiro tenista bicampeão do torneio do Cazaquistão, que faz parte do calendário da modalidade há seis temporadas.
Nesta temporada, apenas o italiano Jannik Sinner tem mais conquistas que o russo, com seis no total. O competidor está fora da temporada por lesão no joelho e não tem mais chances de aumentar a vantagem. O norte-americano Ben Shelton também conseguiu quatro títulos em 2026.
Com a vitória deste domingo, Medvedev faturou aproximadamente R$ 163 mil, mas permanecerá na quinta colocação do ranking da ATP. No ranking da temporada, que define os classificados para o ATP Finals, o russo também aparece na 5ª posição e está conseguindo a vaga para o torneio de Turim, que será realizado em novembro.
Por outro lado, o experiente Nikoloz Basilashvili, de 34 anos, vai subir 34 posições e retornará ao top 100, com a 94ª colocação. Em maio de 2019, ele chegou a ser o número 16 do mundo.
Saiba Mais
- Esportes Flávia Saraiva conquista o bronze na trave no Mundial de Ginástica
- Esportes Lucas Pinheiro Braathen vence na Áustria e conquista ouro para o Brasil
- Esportes Corinthians amarga sua maior sequência sem vitórias no século
- Esportes Botafogo sofre terceira derrota com Tite e segue sob desconfiança
- Esportes Cuca evita julgar expulsão de Neymar e vai conversar com o jogador
- Esportes Corinthians arrasa Dragonas e é semifinalista da Libertadores Feminina
- Esportes Neymar, após expulsão: "Safadeza. Mas eu vou pegar o Nestor
- Esportes Neymar perde a cabeça, e é expulso após denúncia ao VAR
- Esportes Com chuva, polêmica e expulsão de Neymar, Bahia empata com o Santos na Vila