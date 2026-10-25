Súmula detalha confusão generalizada e 13 expulsões em final da Série C

Jogadores de Ferroviária e Maringá partiram para a briga após o fim da partida decisiva - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

A final da Série C do Campeonato Brasileiro terminou com desdobramentos que foram além do resultado dentro de campo. Na súmula da partida disputada na Arena Fonte Luminosa, o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho registrou a expulsão de 13 jogadores após uma grande confusão generalizada ocorrida logo após o apito final.

Pelo lado do Maringá, receberam cartão vermelho os atletas Wendel Lomar, Paulinho, Serginho, Adeílson, Júlio Rodrigues, Caíque Calito e Ronald Camarão. Já a Ferroviária teve expulsos Guilherme Ferreira, Zé Vitor, Raoni, Fernandinho, Fábio Fau e Thiago.

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Segundo o relato da arbitragem, os incidentes aconteceram após o encerramento do confronto decisivo. A rivalidade entre as equipes já vinha sendo alimentada desde o primeiro jogo da decisão, disputado em Maringá, quando houve troca de provocações entre o técnico Ivan Campanari e o atacante Fábio Fau.

Na partida de volta, realizada em Araraquara, o clima esquentou assim que o árbitro encerrou o duelo. Jogadores do Maringá partiram em direção a Fábio Fau, enquanto o atacante Thiago, da Ferroviária, se envolveu em uma agressão contra um adversário. A partir daí, a situação saiu do controle e diversos atletas entraram no tumulto, com empurrões, socos e pontapés. O técnico Rogério Corrêa tentou conter os jogadores da Ferroviária e afastá-los da confusão.

Cenas lamentáveis, mas sem registro de feridos

Mesmo após a primeira intervenção, um novo desentendimento foi registrado minutos depois, durante a festa do título do Maringá. Desta vez, funcionários da Ferroviária se envolveram em uma segunda discussão, que durou cerca de meio minuto e só foi encerrada graças à ação de integrantes das duas delegações. Apesar da gravidade das cenas, não houve registro de feridos.

Dentro das quatro linhas, o Maringá também levou a melhor. A equipe paranaense venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Bonifácio e Ronald Camarão ainda no primeiro tempo. Denilson marcou para a Ferroviária na etapa final, mas não evitou a derrota. Como o primeiro confronto havia terminado empatado por 1 a 1, o resultado garantiu ao Maringá a conquista inédita da Série C do Campeonato Brasileiro e, de quebra, uma vaga na Copa do Brasil de 2027.