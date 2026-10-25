Canaã e Taguatinga garantem acesso e fecham os 10 clubes do Candangão 2027

Representado por um time sub-20, o Canaã será o estreante no Campeonato do Distrito Federal em 2027 - (crédito: Abias Fraga/Canaã)

Os 10 times da Série A do Campeonato do Distrito Federal 2027 estão definidos. Canaã e Taguatinga eliminaram Planaltina e Legião, respectivamente, conquistaram o acesso no último sábado (24/10) e disputarão a próxima edição ao lado do atual bicampeão Gama e do Samambaia, Sobradinho, Ceilândia, Capital, Brasiliense, Real Brasília e Paranoá.

No Estádio Dirceuzão, em Planaltina (GO), o Canaã venceu o Planaltina novamente, agora por 2 x 0. Artilheiro do campeonato, o centroavante Ryan balançou a rede duas vezes. Estreante no futebol profissional, o Canaã confirma a promoção na primeira participação.

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Na ida da semifinal, o Canaã superou o Galo por 1 x 0, também com gol de Ryan. Com a vitória, a equipe jogou a volta podendo ser derrotada por até um gol de diferença. Se acontecesse, o empate no placar agregado favoreceria o Canaã, dono da melhor campanha.

"Um pouco emocionado porque o que esses moleques fizeram hoje aqui foi impressionante no decorrer da competição. Uma equipe sub-20 conseguiu subir de divisão com todas as dificuldades que a gente tem no dia a dia, mas o que o presidente faz pela gente, a diretoria, todo mundo... A gente só tem a agradecer", celebrou o técnico do Canaã, Jonathan Gabriel, em entrevista à TV Canaã depois da classificação.

O meia Micael também celebrou a classificação. "Agradecer a todo mundo que veio aqui e torceu pela gente. O time é novo, todo sub-20, mas graças a Deus abraçamos a causa. Primeira vez no campeonato profissional. Viemos do sub-20, onde perdemos nessa mesma fase, mas conseguimos passar dessa vez. Estamos na final e vamos buscar o título também".

Artilheiro da segunda divisão, Ryan falou sobre mais um gol decisivo para o Canaã. "Muito feliz por ter feito um gol no jogo passado e agora mais um para poder ajudar o Canaã".

Finalista da Série B pela quinta vez, o Taguatinga garantiu vaga à primeira divisão ao eliminar o Legião utilizando a vantagem do empate no placar agregado. O confronto de volta terminou 0 x 0. Melhor ranqueada na tabela da primeira fase, a Águia se classificou devido ao benefício previsto no regulamento no caso de igualdade na soma dos resultados.

