Celina Leão eleita: relembre as propostas da governadora para o esporte

"Nós vamos fazer um governo para todos", afirma Celina Leão após reeleição - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Celina Leão (PP) foi reeleita, neste domingo (25/10), governadora do Distrito Federal e terá mais quatro anos à frente do Palácio do Buriti. A atual chefe do Executivo Local bateu Leandro Grass (PT), com mais de 57% dos votos. Com o resultado das urnas, as propostas apresentadas durante a campanha através do plano de governo passam a servir de referência para acompanhar os rumos do esporte candango no próximo mandato, entre 2027 e 2030.

Durante a disputa eleitoral, a governadora defendeu uma política esportiva capaz de aproximar a formação de atletas, a prática de atividades físicas e a realização de grandes eventos. O plano de governo reúne nove ações estruturantes para o setor, com medidas voltadas à infraestrutura, à integração de instituições, ao incentivo ao alto rendimento e à ampliação do acesso da população ao esporte.

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Uma das frentes prevê ampliar o calendário esportivo do Distrito Federal e atrair competições nacionais e internacionais. A proposta associa o desenvolvimento do setor à capacidade de receber eventos capazes de movimentar o turismo e a economia local, além de dar visibilidade aos atletas e às modalidades praticadas na capital. Celina, por exemplo, teve participação na escolha do Mané Garrincha para sediar a final da Copa do Brasil, em 6 de dezembro, a partir de um ofício enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outra linha de atuação está na qualificação dos equipamentos públicos. O documento propõe melhorar a estrutura disponível à população e integrar escolas, Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs), clubes, federações, universidades e projetos sociais. A intenção apresentada é fortalecer o caminho entre o primeiro contato com o esporte e a formação de novos atletas.

O plano de governo registrado pela canditatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também prevê expandir o programa Futuro Campeão e fortalecer o apoio ao alto rendimento e ao paradesporto. As medidas colocam a formação esportiva e o suporte aos competidores entre os pontos de atenção para o próximo ciclo de governo.

Acesso à prática esportiva

A ampliação do acesso às atividades físicas aparece entre as prioridades apresentadas por Celina durante a campanha. Em agenda realizada em outubro, a governadora falou sobre a criação de mais vilas olímpicas, quadras poliesportivas e parquinhos, além do incentivo a projetos sociais ligados ao esporte. Ela também mencionou a ampliação de iniciativas como o Ginástica nas Quadras e o GDF na Sua Porta.

“A minha ideia é democratizar, que o cara saia na porta de casa, e tenha lá uma pista de caminhada, uma pista de cooper. Que tenha aulas [de exercícios físicos] também nas comunidades, nas quadras. Nós queremos também fomentar cada vez mais projetos sociais em parceria com o Estado. E isso está dando certo, né? Nós já executamos muitos fomentos para escolinhas de judô, de karatê, que já fazem um trabalho social”, disse.

A recuperação e a manutenção de espaços esportivos também integram o conjunto de propostas. A estrutura de quadras, campos, ginásios e áreas públicas de lazer será um dos pontos a observar durante o mandato, especialmente para acompanhar como os investimentos alcançarão as diferentes regiões administrativas. Outro compromisso citado na campanha foi a retomada do Esporte à Meia-Noite, programa com atividades esportivas, culturais e educativas voltadas a regiões de maior vulnerabilidade. A proposta associa a ocupação dos espaços públicos à convivência comunitária e à ampliação das oportunidades para os jovens.

O que acompanhar até 2030

Com a reeleição, o plano de governo passa a oferecer uma referência para acompanhar a política esportiva do Distrito Federal ao longo dos próximos quatro anos. A ampliação dos COPs, a recuperação dos equipamentos, o apoio aos atletas, a realização de grandes competições e a expansão de programas comunitários estão entre os temas a observar durante a nova gestão.

As propostas, por si só, não representam medidas executadas. O acompanhamento do mandato permitirá verificar quais iniciativas avançarão, quais receberão recursos e quais resultados chegarão aos atletas, aos projetos sociais e à população que utiliza os espaços esportivos do DF.

As nove frentes previstas

1. Ampliar o acesso ao esporte e ao lazer

Levar atividades e materiais esportivos a parques, praças, escolas, ginásios e outros espaços públicos.

2. Integrar a formação esportiva

Aproximar escolas, Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs), clubes, federações, universidades e projetos sociais.

3. Expandir o Futuro Campeão

Ampliar o programa e os espaços de identificação e preparação de talentos esportivos.

4. Fortalecer o alto rendimento e o paradesporto

Aprimorar incentivos, apoio técnico e participação de atletas em competições.

5. Ampliar e qualificar os COPs

Aumentar vagas e atividades, melhorar a manutenção e garantir acessibilidade aos equipamentos.

6. Recuperar a infraestrutura esportiva

Investir em iluminação, acessibilidade e manutenção de quadras, campos e ginásios, além de implantar complexos esportivos em regiões prioritárias.

7. Ampliar o calendário de eventos

Valorizar competições tradicionais, incentivar torneios comunitários e atrair eventos nacionais e internacionais, com expectativa de movimentar turismo e economia.

8. Modernizar a gestão esportiva

Integrar sistemas e indicadores para acompanhar equipamentos, programas, eventos e atletas.

9. Retomar o Esporte à Meia-Noite

Resgatar o programa e associar a prática esportiva à formação, à convivência comunitária e à ocupação dos espaços públicos.