Richarlison posta "tatuagem" em homenagem ao presidente Lula

Como já esperado, Richarlison comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais neste domingo (25). O jogador do Tottenham publicou uma montagem atualizando a sua tatuagem nas costas que conta com o seu próprio rosto ao lado de Neymar e Ronaldo Fenômeno. Na postagem, ele acrescentou o rosto de Lula.
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Lulista assumido, o alteta não só declarou voto no petista, como também fez campanha contra o adversário de Lula, Flávio Bolsonaro (PL).
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Richarlison, aliás, acusa Flávio Bolsonaro de ter se apropriado de uma ilha comprada por ele em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O atleta afirma que o parlamentar obteve a posse do imóvel sem pagar por ele.
Provocação a Neymar?
Neymar e Ronaldo Fenômeno ganharam homenagem na tatuagem que Richarlison tem nas costas. No entanto, ao ver a publicação do companheiro de seleção, o atleta do Santos reagiu com um emoji de risada.
O camisa 10, afinal, é apoiador declarado de Flávio Bolsonaro e, em 2022, também manifestou apoio a Jair Bolsonaro. Na publicação sobre a "tatuagem" para Lula, Richarlison deixou fixado o comentário do santista.
O caso
Richarlison diz que investiu cerca de R$ 10 milhões na aquisição de uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis (RJ). Além disso, o jogador afirmou que recebeu uma proposta de compra do candidato à presidência Flávio Bolsonaro, mas recusou a negociação.
Entretanto, os direitos de ocupação do imóvel passaram para a WT Administração de Imóveis, empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo do parlamentar. Assim, o jogador acusa os dois de terem tomado a posse do local de forma irregular. A disputa judicial terminou com resultado favorável à empresa de Tomaz, após a desistência de recursos em 2025. Flávio Bolsonaro nega participação na negociação e afirma que não tem vínculo com a propriedade.
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