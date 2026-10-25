Com Canaã, Candangão volta a ter um estreante na elite após nove anos

Artilheiro da Segundinha, Ryan encaminhou a classificação do Canaã para participação inédita na elite do Distrito Federal - (crédito: Abias Fraga/Canaã)

O Campeonato Cangango de 2027 terá uma novidade capaz de marcar a história recente do futebol do Distrito Federal. Com o acesso inédito do Canaã, a elite local voltará a receber um clube estreante após nove anos. A última vez ocorreu em 2018, quando o Bolamense, atualmente chamado Riacho City, disputou a competição pela primeira vez. A próxima edição da competição local está marcada para começar em 9 de janeiro.

A presença do Vento Forte representa mais um capítulo da trajetória da equipe no futebol candango. Depois de chegar ao Distrito Federal em 2023 — antes o time era filiado à Federação Bahiana — para construir trabalho ligado, majoritarimente, à formação de atletas e ganhar espaço nas competições de base, o clube alcança a divisão principal e passa a integrar o grupo responsável por disputar o principal torneio do calendário local em 2027.

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O desafio de ser estreante fica explícito quando analisada a participação do Bolamense. Em 2018, o clube estreou com moral e surpreendeu o Gama, maior campeão local, com vitória por 2 x 1 em pleno Estádio Bezerrão. Naquela temporada, a Onça Pintada terminou em nono lugar e escapou do rebaixamento na disputa com 12 times. A queda, porém, veio no ano seguinte. Em 2019, o atual Riacho City não ganhou nenhuma partida e terminou em último, com apenas um ponto conquistado.

A conquista veio com autoridade na semifinal da Segunda Divisão. Depois de vencer o Planaltina por 1 x 0 no primeiro confronto, o Canaã voltou a superar o adversário, desta vez por 2 a 0, no sábado (24/10), no Estádio Dirceuzão. Ryan, artilheiro do torneio de acesso à elite com cinco gols marcados, anotou os dois gols da partida e garantiu a classificação com placar agregado de 3 x 0.

"Um pouco emocionado porque o que esses moleques fizeram hoje e no decorrer da competição é impressionante. Uma equipe sub-20 conseguir subir de divisão, com todas as dificuldades que temos no dia a dia. Mas o que o presidente faz por nós, a diretoria, todo mundo... só agradecer a que todos do Canaã fazem por nós", destacou o técnico Jonathan Gabriel, em entrevista à Canaã TV.

O resultado assegurou ao clube não apenas a vaga na final da Segundinha, mas, também, a participação inédita na elite candanga. O adversário na decisão será o Taguatinga, outro promovido à primeira divisão. A equipe azul retorna ao principal torneio local após a queda em 2023, completando uma edição de 2027 com duas histórias diferentes: a estreia do Canaã e a volta do tradicional clube do Distrito Federal.

A chegada do Vento Forte também amplia a lista de participantes do Candangão e acrescenta um novo capítulo à renovação do futebol local. Em 2027, o clube terá pela frente um cenário diferente daquele vivido na Segunda Divisão, com desafios esportivos maiores e a oportunidade de consolidar o projeto diante das equipes mais tradicionais da região.

A composição da elite reúne 10 participantes: Brasiliense, Canaã, Capital, Ceilândia, Gama, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Sobradinho e Taguatinga. A previsão é de início em 9 de janeiro, ainda sujeita à confirmação da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), com o arbitral previsto para as primeiras semanas de novembro.