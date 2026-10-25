Ancelotti inclui Luciano Juba em pré-lista da Seleção Brasileira

Luciano Juba chega à semana de convocação com motivos para alimentar a expectativa de estrear, enfim, pela Seleção Brasileira. Artilheiro do Bahia no Brasileirão, o lateral de 27 anos integra a pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro, contra Japão e Singapura. O italiano anunciará nesta quinta-feira (29) a relação definitiva, com 26 jogadores.

A possibilidade de uma nova convocação surge em meio à temporada de destaque do jogador, que voltou a marcar no último sábado (24), diante do Santos. Juba acertou um chute de fora da área e fez o gol do Bahia no empate e 1 a 1 entre as equipes, confirmando a boa fase.

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A expectativa de figurar na lista final se alimenta sobretudo diante da possibilidade de um movimento da CBF nos bastidores. Preocupada com os impactos da Data Fifa sobre os clubes, a entidade avalia desconsiderar jogadores envolvidos em disputas significativas no Brasileirão. A tendência é que Ancelotti convoque apenas atletas de equipes que demonstrem disposição para cedê-los.

Luciano Juba em 2026

O lateral se destaca, especialmente, pela frequência com que chega ao gol adversário mesmo sendo lateral. Para se ter ideia, o jogador soma 11 gols nesta edição do Brasileirão e divide artilharia com Kaio Jorge e Carlos Vinícius. O trio só perde em números para Viveros, Pedro e Gabigol.

Desde que chegou ao Bahia, e 2023, o lateral já acumula 23 gols. Ele inclusive ocupa a segunda colocação entre os defensores que mais balançaram as redes com a camisa tricolor. Em alta no clube, seu vínculo com o Tricolor tem vigência até 2029.

E na Seleção?

A presença no radar da Seleção, por sua vez, não é novidade na carreira do jogador. Juba já esteve entre os convocados de Ancelotti, em 2025, e na pré-lista para a Copa do Mundo 2026. Agora, tenta transformar o bom momento no Bahia em mais uma oportunidade com a equipe nacional.

O Brasil tem dois compromissos previstos para a próxima Data Fifa. No dia 14 de novembro, sábado, a Seleção encara o Japão às 7h15 (de Brasília). A Canarinho retorna aos gramados três dias depois, na terça-feira (17), às 7h, para encarar a equipe de Singapura.