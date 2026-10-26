Clube alemão cria "Modo Torcedor" para combater uso do celular nos jogos

O Borussia Dortmund iniciou um projeto inovador, que pretende transformar o comportamento de seu torcedor, sobretudo nas arquibancadas do Signal Iduna Park. Afinal, o clube alemão, firmou uma parceria com a operadora Vodafone para lançar o "Modo Torcedor", em que irá recompensar fãs que deixarem os smartphones de lado nos jogos em casa.

Dessa forma, o intuito é reduzir a distração dos torcedores durante as partidas como mandante. A cada minuto que o torcedor não usar o objeto nos jogos, ele ganhará participação em sorteios exclusivos e poderá concorrer a uniformes oficiais autografados pelos atletas, assim como vale-compras para usufruir das lojas oficiais.

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Vale destacar que a contagem desses minutos é apenas durante os 90 minutos. Ela desconsidera, portanto, acréscimos e outros momentos da experiência do torcedor.

No intervalo, por exemplo, o torcedor terá total liberdade para acessar as redes sociais e os conteúdos de seu telefone. Assim, no retorno do segundo tempo, o usuário dará início a ferramenta para seguir na briga pela premiação.

Iniciativa após reclamações

O clube alemão optou por essa iniciativa depois das reclamações da comunidade aurinegra. Isso porque houve uma pesquisa encomendada pela Vodafone com mil frequentadores de estádios, que revelou que 63% dos torcedores utilizam celulares regularmente durante as partidas.

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Diante disso, há um excesso de filmagens, transmissões ao vivo de lances e sessões de selfies. Algo que gerou um incômodo entre os torcedores mais tradicionais da famosa Muralha Amarela.

No entanto, a adesão ao novo recurso é totalmente voluntária e focada nos torcedores de arquibancadas. O cadastro é para maiores de 16 anos, que comprovem estar no perfil do torcedor no sistema do Dortmund.

Por fim, o usuário terá que liberar a localização por GPS em tempo real. Uma novidade disponível para dispositivos com sistemas Android e iOS em todas as rodadas do Campeonato Alemão.



