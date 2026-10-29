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Carlo Ancelotti faz última convocação do ano com Endrick entre os 26

Última lista de 2026 para Data Fifa na Ásia não tem nomes de Flamengo e Palmeiras, protagonistas da disputa pelo título do Brasileirão; Alviverde também cobiça títulos da Copa do Brasil e Libertadores

"Endrick será um jogador importante para a Seleção", cravou Carlo Ancelotti - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta quinta-feira os 26 jogadores escolhidos para os amistosos da Data Fifa de novembro contra o Japão, eliminado pelo Brasil na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, e Singapura, palco dos dois amistosos nos próximos dias 14 e 17, ambos no Estádio Nacional de Singapura, em Kailang. A lista dá sequência ao início do ciclo para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030. A caminhada começou com três jogos no fim de setembro e começo de outubro: empate com a Austrália e vitórias contra a mesma Austrália e a Índia. 

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Antes do anúncio da lista, vazou a informação de que Flamengo e Palmeiras, protagonistas da disputa ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro, se movimentaram nos bastidores e blindaram os jogadores desta Data Fifa. O time alviverde também disputa as semifinais da Copa do Brasil a partir deste fim de semana e a final única da Copa Libertadores da América em 28 de novembro contra o Estudiantes. A CBF fez concessões a Flamengo e Palmeiras, mas o liberou para chamar de outros times da Serie A.

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Antes do anúncio da lista, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, falou sobre a importância da oitava convocação de Carlo Ancelotti para a observação de jovens talentos e anunciou que a entidade se esforça para marcar amistosos contra seleções europeias eliminadas da Nations League para as agendas de março e de junho. Ele avisou também que as Eliminatórias devem comerçar na Super Data Fifa de setembro/outubro de 2027.

Os 26 convocados

» Goleiros
Bento
Lucas Perri
Pedro Morisco

» Defensores
Arthur Dias
Carlos Augusto
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Jair Cunha
Jonatan Jesus
Vanderson
Vitor Reis
Wesley

» Volantes e meias
André Luiz
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Danilo
Gabriel Bontempo
João Gomes
Marlon Gomes

» Atacantes
Alisson Santana
Allan
Endrick
Estêvão
Raphinha
Rayan
Vinicius Junior

Agenda

14/11 - Brasil x Japão, 7h (de Brasília)

17/11 - Singapura x Brasil, 7h15 (de Brasília)

 

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Marcos Paulo Lima - Impresso

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima - Impresso
postado em 29/10/2026 15:19
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