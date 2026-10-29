Carlo Ancelotti faz última convocação do ano com Endrick entre os 26

O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta quinta-feira os 26 jogadores escolhidos para os amistosos da Data Fifa de novembro contra o Japão, eliminado pelo Brasil na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, e Singapura, palco dos dois amistosos nos próximos dias 14 e 17, ambos no Estádio Nacional de Singapura, em Kailang. A lista dá sequência ao início do ciclo para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030. A caminhada começou com três jogos no fim de setembro e começo de outubro: empate com a Austrália e vitórias contra a mesma Austrália e a Índia.
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Antes do anúncio da lista, vazou a informação de que Flamengo e Palmeiras, protagonistas da disputa ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro, se movimentaram nos bastidores e blindaram os jogadores desta Data Fifa. O time alviverde também disputa as semifinais da Copa do Brasil a partir deste fim de semana e a final única da Copa Libertadores da América em 28 de novembro contra o Estudiantes. A CBF fez concessões a Flamengo e Palmeiras, mas o liberou para chamar de outros times da Serie A.
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Antes do anúncio da lista, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, falou sobre a importância da oitava convocação de Carlo Ancelotti para a observação de jovens talentos e anunciou que a entidade se esforça para marcar amistosos contra seleções europeias eliminadas da Nations League para as agendas de março e de junho. Ele avisou também que as Eliminatórias devem comerçar na Super Data Fifa de setembro/outubro de 2027.
Os 26 convocados
» Goleiros
Bento
Lucas Perri
Pedro Morisco
» Defensores
Arthur Dias
Carlos Augusto
Douglas Santos
Gabriel Magalhães
Jair Cunha
Jonatan Jesus
Vanderson
Vitor Reis
Wesley
» Volantes e meias
André Luiz
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Danilo
Gabriel Bontempo
João Gomes
Marlon Gomes
» Atacantes
Alisson Santana
Allan
Endrick
Estêvão
Raphinha
Rayan
Vinicius Junior
Agenda
14/11 - Brasil x Japão, 7h (de Brasília)
17/11 - Singapura x Brasil, 7h15 (de Brasília)
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