Carrasco, Kaio Jorge marca e dá vitória ao Cruzeiro contra o Atlético-MG

Kaio Jorge chegou ao oitavo gol em 11 clássicos contra o Atlético-MG - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de ser eliminado pelo Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro deu o troco no rival. Em plena Arena MRV, nesta quinta-feira (29/10), a Raposa deu mais uma demonstração de força e venceu, por 1 x 0, o clássico diante do Galo, com gol de Kaio Jorge aos quatro minutos de jogo.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na terceira colocação do Brasileirão, com 57 pontos. Já o Atlético-MG chega à sua segunda derrota consecutiva pelo Brasileirão e estaciona na 7ª colocação, com 50 pontos.

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Mesmo como visitante, o Cruzeiro foi quem dominou o primeiro tempo de jogo na Arena MRV. Logo aos quatro minutos, Kaio Jorge já mostrou o motivo de ser conhecido como carrasco do Galo. Arroyo cruzou com perfeição, e o KJ se jogou na bola para tocar sem chances para Gabriel Delfim, que ficou parado e viu a bola morrer nas redes.

Apesar da vantagem, o Cruzeiro não abdicou de jogar e seguiu criando oportunidades. A melhor oportunidade de marcar o segundo veio com Kaio Jorge, que saiu frente a frente com Delfim, mas, na hora de finalizar, acabou cavando à direita da trave atleticana. O goleiro do Atlético, inclusive, foi o grande nome da etapa inicial, principalmente pelas duas grandes defesas nos acréscimos, uma em cabeçada de Matheus Pereira e outra em finalização de Gerson.

Depois de ser amplamente dominado e ter uma atuação ruim no primeiro tempo, o Atlético voltou para o segundo tempo com uma postura diferente. Otávio, goleiro do Cruzeiro, trabalho forte pela primeira vez em uma finalização de Maycon. Após um susto com Vitão – que precisou ser substituído e deixou o gramado de ambulância – o Galo manteve seu ímpeto e seguiu em cima do Cruzeiro.

O Atlético subiu suas linhas e melhorou bastante, principalmente pelo lado direito após a entrada de Alan Minda. O Galo passou a ter mais volume de jogo, mas esbarrou na boa atuação do sistema defensivo do Cruzeiro. Léo Duarte, de cabeça, teve a melhor chance de empatar ao cabecear por cima do gol, mas o lance foi invalidado por impedimento. Bernard, em contra-ataque, teve também uma boa oportunidade, mas finalizou para fora.

De olho na Copa do Brasil, o Atlético entra em campo neste final de semana pelo jogo de ida da semifinal. O Galo enfrenta o Grêmio, no domingo (1º/11), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre. Já o Cruzeiro, que só tem o Brasileirão pela frente, volta a jogar apenas na quinta-feira (5), diante do Bahia, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

ATLÉTICO 0x1 CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro 33ª rodada

Data-Hora: 29/10/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 38.072 pessoas

Renda: R$ 2.290.807,30

Gol: Kaio Jorge, 4’/1ºT (0-1)



ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Natanael (Maycon, intervalo), Vitão (Léo Duarte, 12’/2ºT), Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco e Kevin Castaño; Igor Gomes (Bernard, 22’/2ºT), Gustavo Scarpa (Alan Minda, intervalo) e Victor Hugo; Reinier (Cauã, 22’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.



CRUZEIRO: Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno, 20’/2ºT), Jonathan Jesus e Lucas Villalba (Viña, 20’/2ºT); Lucas Romero e Zé Lucas (Matheus Henrique, intervalo); Gerson (Bruno Rodrigues, 37’/2ºT), Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge (Villarreal, 37’/2ºT). Técnico: Artur Jorge.



Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Natanael, Alan Minda (CAM); Matheus Pereira, Zé Lucas, Matheus Henrique, Jonathan Jesus, William (CRU)