O sonho de infância que levou Ana Paula a defender o Brasília na Superliga

Pelo menos uma vez na infância, alguma criança se imaginou vivendo do esporte. Nem sempre a oportunidade chega para todas, porém há aquelas que vão atrás da chance e não a deixam escapar. A levantadora Ana Paula, do Brasília Vôlei, foi uma das que não se abalaram pelas dificuldades e correram atrás do sonho. Hoje, ela colhe os frutos e ajuda o time do Distrito Federal na busca pela primeira vitória na Superliga Feminina 2026/2027. A missão é contra o Minas, às 16h, em Belo Horizonte.

Natural de Joinville, o município mais populoso de Santa Catarina, a atleta nasceu com o DNA do esporte. Desde criança, herdou da família a cultura e a prática esportiva, chegando a se aventurar até na ginástica. Aos nove anos, porém, começou a jogar vôlei na escola, durante as aulas de educação física. A paixão crescia a cada dia. Por meio da professora da época, foi indicada para treinar na equipe da cidade, o Avojoi Joinville, pela qual competiu até os 18 anos.

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Aquela altura, apaixonada pela modalidade, a levantadora encontrou um desafio: em Joinville, não havia equipes adultas de vôlei. Sem time para jogar, a catarinense precisou mudar a rota. Começou a trabalhar em shopping e, em seguida, em uma empresa de embalagens. Pouco tempo depois, veio o convite para defender um clube na cidade vizinha, Blumenau, e disputar a Superliga C pelo Bluvolei. Ana não pensou duas vezes antes de aceitar.

“Confesso que, quando recebi a proposta, não pensei duas vezes em largar tudo e continuar meu sonho, que tinha sido interrompido. No começo, foi fácil, porque tínhamos os finais de semana quase todos livres, então na sexta eu voltava para casa ver meus pais”, relata. Ana passou quatro anos no Bluvolei e, em 2024, recebeu a proposta de defender as cores do Brusque, na Superliga A, equipe na qual passou uma temporada.

Em 2025, a levantadora resolveu se aventurar em solo brasiliense para jogar no Brasília Vôlei e fazer parte da campanha contra o rebaixamento. “Acho que foi uma temporada de bastante aprendizado, de crescimento e, também, de desafios. Sinto que evoluí em vários aspectos e levo muita coisa boa desse período”, analisa, hoje, aos 27 anos.

“Fiquei muito feliz com a renovação, porque é muito bom poder dar continuidade ao trabalho e seguir vestindo essa camisa. Espero que nessa temporada eu consiga evoluir ainda mais, ajudar a equipe e, junto ao grupo, conquistar nossos objetivos”, deseja.

Programe-se

Superliga Feminina

Minas x Brasília Vôlei

Quando: Sábado (31/10), às 16h

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Transmissão: Ge TV, no YouTube

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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