CBF define data e horário de duelo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.
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O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.
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Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.
O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque.
Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
Rebaixamento
Porém, não é só na parte de cima da tabela que a reta final da competição promete disputa acirrada, e as rodadas 35 e 36 também serão marcadas por duelos entre times que lutam contra o rebaixamento. Entre os confrontos que movimentam a parte de baixo da tabela estão Corinthians x Botafogo, Vasco x Internacional e Internacional x Vitória, que também tiveram seus detalhes definidos pela CBF.
Veja os detalhes das 35ª e 36ª rodadas
35ª rodada:
- - Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30
- - Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30
- - Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h
- - Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30
- - Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30
- - Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30
- - Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30
- - Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30
- - Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30
- - São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30
36ª rodada:
- - Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30
- - Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30
- - Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h
- - Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h
- - Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30
- - Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30
- - Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30
- - Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h
- - Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h
- - Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h