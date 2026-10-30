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CBF define data e horário de duelo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Duelo entre líder e vice-líder será no dia 21 de novembro; confira a tabela completa das próximas rodadas do torneio

O Palmeiras ocupa a vice-liderança com 70 pontos e tenta reduzir a distância para o líder nas rodadas finais - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O Palmeiras ocupa a vice-liderança com 70 pontos e tenta reduzir a distância para o líder nas rodadas finais - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.

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O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.

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Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.

O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque.

Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Rebaixamento

Porém, não é só na parte de cima da tabela que a reta final da competição promete disputa acirrada, e as rodadas 35 e 36 também serão marcadas por duelos entre times que lutam contra o rebaixamento. Entre os confrontos que movimentam a parte de baixo da tabela estão Corinthians x Botafogo, Vasco x Internacional e Internacional x Vitória, que também tiveram seus detalhes definidos pela CBF.

Veja os detalhes das 35ª e 36ª rodadas

35ª rodada: 

  • - Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30
  • - Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30
  • - Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h
  • - Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30
  • - Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30
  • - Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30
  • - Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30
  • - Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30
  • - Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30
  • - São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30

36ª rodada:

  • - Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30
  • - Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30
  • - Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h
  • - Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h
  • - Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30
  • - Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30
  • - Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30
  • - Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h
  • - Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h
  • - Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 30/10/2026 13:48
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