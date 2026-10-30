Presidente da Gaviões se defende após denúncia da CBF: "Foi desabafo"

Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel, defendeu sua manifestação sobre a arbitragem logo após a CBF acionar o Ministério Público. Em resposta publicada nas redes sociais, o dirigente afirmou que escreveu como torcedor do Corinthians, e não em nome da organizada. Além disso, também negou qualquer intenção de ameaçar árbitros ou estimular abordagens contra os profissionais.
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A reação veio quando a entidade do futebol brasileiro pediu investigação sobre uma publicação em que Alexandre mencionou informações recebidas por torcedores a respeito dos hotéis onde os árbitros ficariam hospedados. Em contrapartida, o presidente da organizada explicou que escreveu no calor do momento.
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Alexandre cita sequência contestadas contra o Corinthians
Vamos lá. O que eu postei foi no meu perfil, como corinthiano, e não em nome do Gaviões. Falei como torcedor, de cabeça quente, igual a milhões de corinthianos que já não aguentam mais ver o Corinthians sendo prejudicado jogo após jogo. E não é de hoje. Não é só por causa deste jogo. Isso vem de muito tempo. Para vocês terem noção, o Corinthians ficou 31 rodadas do Campeonato Brasileiro sem ter um único pênalti marcado a seu favor. Não estou falando de um lance isolado ou de uma reclamação pontual, iniciou.
O dirigente argumentou que expressões como o juiz roubou fazem parte da linguagem habitual dos torcedores e representam uma reclamação sobre decisões de campo, não uma acusação criminal. Sobre a referência aos hotéis dos árbitros, afirmou que apenas relatou mensagens recebidas de torcedores revoltados. Conforme a nota, a publicação não incentivou abordagens e a equipe de arbitragem deixou o estádio sem qualquer perseguição.
Além disso, a entidade também solicita a preservação dos dados do perfil responsável pelas mensagens, depoimentos de Alexandre, dirigentes da Gaviões e árbitros envolvidos, além de medidas cautelares que podem impedir o presidente da organizada de frequentar estádios ou se aproximar das equipes de arbitragem. A CBF ainda pede providências nas esferas cível e coletiva contra a torcida organizada e seus dirigentes. A representação, porém, não prevê medidas diretamente contra o Corinthians.
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