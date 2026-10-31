Canaã e Taguatinga disputam a final da Série B do Candangão

Ryan, com cinco gols, e João Torres, com três, são as esperanças ofensivas na luta pelo título local - (crédito: Abias Fraga/Canaã e Divulgação/Taguatinga)

Uma temporada de reconstrução para um, uma estreia histórica para o outro. Canaã e Taguatinga chegam ao último compromisso da Segunda Divisão do Campeonato Candango com objetivos semelhantes, mas histórias bem diferentes. Neste sábado (31/10), às 10h, no Estádio Rorizão, em Samambaia, os finalistas disputam o título do torneio depois de assegurarem o acesso à elite de 2027. A promoção já está no bolso, mas a taça representa a oportunidade de fechar a campanha no lugar mais alto do pódio.

O equilíbrio ajuda a dimensionar o tamanho da decisão. Canaã e Taguatinga terminaram a primeira fase empatados em pontos, vitórias e saldo de gols. O Vento Forte ficou com a liderança pelo número de gols marcados: 11 contra 10 da Águia. No encontro direto, entretanto, o TEC venceu por 1 x 0. Diferenças mínimas separaram os dois melhores desempenhos da etapa classificatória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Canaã chega à final com uma campanha construída sobre a aposta na formação. O clube manteve a base sub-20 para disputar uma competição profissional e conseguiu não apenas o acesso inédito, mas também a liderança da primeira fase. O principal símbolo desse projeto é Ryan. Aos 20 anos, o atacante soma cinco gols na Segundinha e também terminou o Candango Sub-20 como artilheiro, com 22 gols em 12 partidas. "Foi difícil me adaptar a um campeonato profissional, ainda mais de tiro curto. A gente se preparou bastante e vamos lutar por esse título", ressaltou.

O técnico Jonathan Gabriel pretende preservar a base responsável pela campanha em 2027 e acredita na capacidade dos jovens de continuar surpreendendo na elite do Candangão. Para o treinador, a decisão de escalar os garotos diante de adversários profissionais trouxe resultados além do acesso. "Nosso objetivo é formar e revelar grandes atletas para o cenário do futebol de Brasília e nacional. O campeonato é profissional, mas nosso desafio foi colocar os meninos mais novos para jogar, algo que deu muito certo dentro das nossas limitações", comentou o comandante do Vento Forte.

Do outro lado, o Taguatinga carrega a tradição de quem conhece a primeira divisão e quer recuperar espaço entre os principais clubes. Rebaixada em 2023, a Águia passou três temporadas longe da elite e, agora, busca transformar o retorno em uma conquista. Campeão da Segundinha em 2015, sob a nomenclatura Atlético Taguatinga, o clube tenta levantar o troféu pela segunda vez. O artilheiro do time é João Torres, com três gols.

O técnico Luís Reis destacou o equilíbrio da competição e apontou a execução como fator determinante em uma decisão de jogo único. "A competição ficou mais parelha, mas estamos na final por merecimento. Trabalhamos muito a equipe e estudamos nosso adversário para aproveitarmos o máximo daquilo que eles têm dificuldade. Por ser uma final em jogo único, o que errar menos tem mais chances de ganhar, e estamos trabalhando acima disso", analisou.

O Canaã tenta transformar a primeira participação na decisão em um título inédito para coroar o trabalho de formação desenvolvido pelo clube. O Taguatinga quer confirmar a retomada do caminho até a elite com uma taça. Com o acesso garantido, resta decidir quem terminará a temporada como campeão.