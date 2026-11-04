Fenerbahçe vence Liverpool de virada e encerra 100% dos Reds

Com uma virada heroica, no Sükrü Saraçoglu, o Fenerbahçe venceu o Liverpool por 3 a 2 e conquistou seu primeiro triunfo na Champions League 2026/27. No primeiro tempo, Nyoni abriu o placar, enquanto Greenwood deixou tudo igual. Isak saiu do banco para marcar, mas Brown e Muriqi deram o triunfo ao time turco.

Dessa forma, com o resultado, os Reds perderam os 100% de aproveitamento e, com 9 pontos, caíram para a quinta posição. Já os Canários Amarelos ocupam, no momento, a 19ª colocação, com 5 pontos.

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Na próxima rodada do torneio continental, os Reds visitam o Club Brugge no Jan Breydel, dia 25 (quarta-feira) às 17h (de Brasília). O time turco, por sua vez, encara o Shakhtar Donetsk, no mesmo dia e horário, no Stamford Bridge, devido à guerra da Ucrânia.

Equilíbrio em Istambul

Antes do início da partida, os jogadores fizeram um minuto de silêncio em memória de Jesús de Miguel. O atacante do Tenerife morreu na última terça-feira (3) após um choque em uma partida da Segunda Divisão do futebol espanhol.

Dentro das quatro linhas, o primeiro tempo foi bem equilibrado. Na primeira oportunidade dos Reds, Tsimikas cruzou da esquerda e encontrou Muñoz, que parou na boa defesa de Ederson.

Aos 24?, o Liverpool abriu o placar. Szoboszlai cruzou para a segunda trave, enquanto Van Dijk tentou cabecear, mas Brown desviou a bola na área. Nyoni pegou de primeira e estufou a rede. No lance seguinte, Greenwood cruzou da esquerda para o meio da área. Kahveci se antecipou e acertou o travessão.

Em cobrança de falta, Greenwood bateu em cima da barreira. Contudo, a bola desviou em Jacquet e tirou Alisson da jogada para morrer no fundo da meta do brasileiro. Pelo lado do time inglês, Barcola assustou, mas os donos da casa também chegaram com perigo, quando Greenwood bateu cruzado para grande defesa de Alisson.

Virada heroica

Na volta do intervalo, o equilíbrio permaneceu nos primeiros 20 minutos. De um lado, Barcola carregou pela esquerda, entrou na área e bateu no canto do gol. Contudo, Ederson fez boa defesa. Já do outro, Yuksek lançou para a área, enquanto Muñoz se atrapalhou. Brown finalizou, mas Alisson salvou mais uma vez.

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O treinador dos Reds, então, colocou alguns destaques da equipe, como Gakpo, Isak e Wirtz. O sueco, então, carimbou a rede do adversário, ao aparecer sozinho e cabecear.

Poucos minutos depois, Yuksek tocou para Kanté. Assim, o camisa 91 cruzou para a área, mas Gakpo afastou mal e deu um presente para Brown deixar tudo igual na capital turca.

Brown, então, voltou aparecer ao alçar a bola na área e encontrar Muriqi. O jogador superou a defesa dos Reds e, pelo alto, superou Alisson e virou para o Fenerbahçe.