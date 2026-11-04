Real Madrid vence AEK de virada e mantém 100% na Champions

O Real Madrid venceu o AEK Atenas por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), na Grécia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions 2026/27. Em uma partida movimentada, o time espanhol saiu atrás duas vezes, mas buscou a virada com gols de Jude Bellingham, de letra, Kylian Mbappé e Federico Valverde, já nos acréscimos. Aboubakary Koita e Stavros Pilios marcaram para os donos da casa.

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Com o resultado, o Real Madrid mantém os 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions e chega a 12 pontos em quatro partidas. Por outro lado, o AEK, que fez uma atuação honrosa diante do clube merengue, permanece com três pontos e pode perder posições na tabela. Além disso, os gregos chegaram à terceira derrota consecutiva na competição.

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Outro destaque da partida na Grécia foi o retorno de Éder Militão ao time titular depois de cerca de sete meses. Ele sofreu, ainda na temporada passada, uma grave lesão muscular que o tirou, inclusive, da Copa do Mundo.

O jogo

O AEK aproveitou o mando de campo e surpreendeu o Real Madrid com uma marcação bem organizada. Quando recupera a bola, a equipe grega também encontra espaços para atacar e levou perigo em algumas oportunidades. Courtois precisou trabalhar e fez pelo menos duas grandes defesas antes de Koita abrir o placar aos 12 minutos, com um golaço. O Real chegou a balançar as redes pouco antes, mas teve o gol anulado. Aos 32, Bellingham deixou tudo igual com uma finalização de letra. Já aos 41, Vini Jr marcou novamente, mas o árbitro anulou o lance por impedimento do brasileiro após cruzamento de Dumfries.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu animado. O Real Madrid esteve mais presente no ataque, mas o AEK continuou perigoso nos contra-ataques. Aos 29 minutos, Pilo aproveitou uma jogada de Koita pela esquerda e colocou os gregos novamente em vantagem. Porém, a resposta dos merengues veio pouco depois. Bellingham encontrou Dumfries na área, e o lateral cruzou para Mbappé empatar aos 31. O Real ainda acertou o travessão em uma finalização do francês, mas a virada só saiu nos acréscimos. Aos 46, Brahim Díaz recuperou a bola e tocou para Valverde, que acertou um belo chute de longe e garantiu a vitória.